درخشش در طرح فواد؛
سند رضایت مشتریان از بانک توسعه صادرات ایران
بانک توسعه صادرات ایران در آخرین دور از ارزیابیهای سامانهمحور طرح فواد 128 که توسط سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده، موفق به کسب «عملکرد خوب» شد. این رتبه بر اساس سنجش شاخصهای کلیدی از جمله نمره نهایی عملکرد، مدیریت شکایات و زمان رسیدگی به درخواستهای مشتریان حاصل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، طرح «فواد۱۲۸» به عنوان نظام نوین پایش عملکرد بانکهای دولتی، شاخص های عملیاتی و خدماتی شبکه بانکی را مورد بررسی دقیق قرار داد و در این ارزیابی، بانک توسعه صادرات ایران با تکیه بر استانداردهای انضباطی خود، موفق شد، نمره نهایی عملکرد قابلقبولی را کسب کند و در زمره بانکهای با «عملکرد خوب» قرار گیرد.
موفقیت بانک توسعه صادرات ایران در این دوره از ارزیابیها، حاصل عملکرد درخشان در مؤلفههای زیر بوده است:
ـ کسب امتیاز مطلوب در تمامی شاخصهای ارزیابی بانکهای دولتی
ـ مدیریت هوشمند شکایات
ـ بهینهسازی زمان رسیدگی و ارتقای سطح پاسخگویی و کاهش چشمگیرِ میانگینِ زمانِ ـرسیدگی به درخواستها و شکایات در مقایسه با سایر بانکهای دولتی
ـ تثبیت جایگاه بانک در میان دستگاههای منتخب به دلیل دقت بالا در فرآیندِ «حسنِ پیگیری» و رفع چالشهای مطروحه از سوی مشتریان
طرح فواد۱۲۸ (سامانه فوریت های اداری) با رصد دقیق شاخصهای رضایتمندی و کارایی، ابزاری برای سنجش تعهد بانکها به مشتریمداری و شفافیت عملیاتی است. کسب رتبه «خوب» توسط بانک توسعه صادرات ایران در این سامانه، نشاندهنده ارتقای کیفیت خدمات بانکی و موفقیت در ایجاد سیستمهای نظارتی داخلی است که منجر به کاهش تعداد کل شکایات در سطح شبکه بانکی شده است.
این دستاورد، حاصل اهتمام و اقدامات مستمر اداره کل بازرسی و همکاری سایر واحدها در استمرارِ سیاستهای بانک توسعه صادرات ایران در جهت تکریم اربابرجوع و بهبود فرآیندهای خدمترسانی است که نمود عینی خود را در این ارزیابیهای تخصصی نشان داده است.