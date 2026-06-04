پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام با ادای احترام به مقام شامخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: آن رهبر فرزانه با تمسک به دین مبین اسلام، ارزش های اسلامی را در کشور بنیان نهاد و در سایه وحدت و همدلی مردم، تعریف جدیدی از پایداری و مقاومت در مقابل استکبار را به منصه ظهور گذاشت.

وی در ادامه این پیام، قیام ۱۵ خرداد را مظهر خروش مردمی علیه ظلم و استبداد و نماد پیوند استوار مردم با مرجعیت دینی دانست و افزود: این قیام معنوی، بستر شکل‌گیری انقلابی مردمی و الگویی بی‌نظیر از حکومت مردم‌سالار دینی را به رهبری حضرت امام خمینی(ره) فراهم ساخت.

مدیرعامل بانک ملت با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای قیام ۱۵ خرداد، اظهار داشت: قطعا راه و مسیری که آن حضرت و همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (قدس سره الشریف) برای اعتلا و سرافرازی ایران اسلامی ترسیم کردند، همواره پررهرو بوده و با رهبری داهیانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، کشورمان در تمامی زمینه ها سربلند و استوار خواهد بود.

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