به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، پیامک‌های بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌های مالی هستند. این سرویس به‌صورت خودکار، هرگونه واریز، برداشت، یا تغییر مهم در حساب شما را اطلاع‌رسانی می‌کند و نخستین خط دفاعی در برابر کلاه‌برداری‌ها یا برداشت‌های مشکوک به‌شمار می‌رود. اما گاهی به‌دلیل مشکلاتی مانند قطع سرویس، تغییر شماره، اختلال اپراتور، یا حتی غیرفعال‌سازی دستی، دریافت این پیامک‌ها متوقف می‌شود.

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