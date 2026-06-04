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پیام تبریک افشین خانی به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم

پیام تبریک افشین خانی به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم
کد خبر : 1794330
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مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پیامی ضمن تبریک عید غدیر به ملت شریف ایران و مشتریان این بانک، برای همگان توفیق و سلامتی در مسیر تعالی کشور مسئلت نمود.

به گزارش ایلنا؛ دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

عید سعید غدیرخم، عید الله اکبر، امت اسلامی و جلوه باشکوه تداوم مسیر ولایت و حقیقت، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم والای ایمان، عدالت، مسئولیت‌پذیری و خدمت خالصانه به مردم است.

امسال، تقارن این عید بزرگ با سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، یادآور پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ ناب ولایت و آموزه‌های ماندگار غدیر است؛ اندیشه‌ای که امام راحل (ره) با اتکا به آن، عزت، استقلال و مردم‌سالاری دینی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

بی‌گمان، استمرار مسیر پیشرفت و تعالی کشور در گرو پایبندی به همان ارزش‌هایی است که غدیر و گفتمان امام خمینی (ره) بر آن تأکید دارند؛ ارزش‌هایی چون عدالت، امانتداری، خدمت صادقانه، همدلی و توجه به کرامت انسانی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، قائد شهیدمان و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، فرارسیدن عید سعید غدیرخم را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ بانک توسعه صادرات ایران، مشتریان ارجمند و فعالان اقتصادی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال، عزت، آرامش، سلامتی و توفیقات روزافزون برای همگان مسئلت دارم.

افشین خانی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

پیام تبریک افشین خانی به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم

 

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