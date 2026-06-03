پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید بزرگ ولایت و امامت را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران، بازنشستگان معزز، کارگران پرتلاش و تمامی مشتریان و ذی‌نفعان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

واقعه عظیم غدیر خم، صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه منشوری جاودان برای مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری، عدالت‌محوری و پاسداری از مصالح امت اسلامی است؛ ارزش‌هایی که در هر عصر و زمان، ضامن اقتدار و تعالی جوامع اسلامی به شمار می‌روند.

امروز که ایران عزیز در مسیر پیشرفت، توسعه و تقویت بنیان‌های اقتصادی خود گام برمی‌دارد، بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام ملی، مسئولیت‌پذیری و تلاش صادقانه برای تأمین منافع مردم شریف کشور نیازمندیم.

بی‌تردید، آموزه‌های غدیر و فرهنگ ولایت، همچنان الهام‌بخش ملت ایران در عبور از چالش‌ها و دستیابی به افق‌های بلند توسعه و سربلندی خواهد بود.

ضمن تبریک مجدد این عید فرخنده، از درگاه خداوند متعال، تداوم عزت، امنیت، همبستگی ملی و توفیق روزافزون ایران اسلامی را در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی