پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید بزرگ ولایت و امامت را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران، بازنشستگان معزز، کارگران پرتلاش و تمامی مشتریان و ذینفعان گرامی تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
واقعه عظیم غدیر خم، صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه منشوری جاودان برای مسئولیتپذیری، مردمداری، عدالتمحوری و پاسداری از مصالح امت اسلامی است؛ ارزشهایی که در هر عصر و زمان، ضامن اقتدار و تعالی جوامع اسلامی به شمار میروند.
امروز که ایران عزیز در مسیر پیشرفت، توسعه و تقویت بنیانهای اقتصادی خود گام برمیدارد، بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام ملی، مسئولیتپذیری و تلاش صادقانه برای تأمین منافع مردم شریف کشور نیازمندیم.
بیتردید، آموزههای غدیر و فرهنگ ولایت، همچنان الهامبخش ملت ایران در عبور از چالشها و دستیابی به افقهای بلند توسعه و سربلندی خواهد بود.
ضمن تبریک مجدد این عید فرخنده، از درگاه خداوند متعال، تداوم عزت، امنیت، همبستگی ملی و توفیق روزافزون ایران اسلامی را در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی مسئلت دارم.
اسماعیل للـهگانی