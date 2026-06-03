افزایش نسبت ضریب تامین مالی در طرح غدیر بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر طرح " غدیر" را با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حمایت از تولید، اشتغال پایدار و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اجرایی کرد.



در چارچوب این طرح، نسبت ضریب تامین مالی انواع تسهیلات برای مشتریان بانک توسعه صادرات ایران تا 33 درصد نسبت به قبل افزایش یافته است. همچنین این بانک برای پاسخگوی به نیازهای کوتاه مدت واحدهای تولیدی، تسهیلات فوری با سررسید یک تا دوماهه در نظر گرفته است.



این تسهیلات برای خرید دین اعتبارات اسنادی ریالی، خرید مواد اولیه از بورس کالا و تامین مالی واردات کالا قابل استفاده خواهد بود و افزایش میزان دسترسی به منابع بانکی، کاهش فشار نقدینگی، حفظ اشتغال و تسریع در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی از مهم ترین اهداف اجرای طرح " غدیر " به شمار می رود.



بر اساس این گزارش بررسی درخواست ها و پرداخت تسهیلات در قالب طرح " غدیر" در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با سرعت بیشتری به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرده و فعالیت های تولیدی و صادراتی خود را تداوم بخشند.

انتهای پیام/