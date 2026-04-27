تأکید مدیرعامل بانک تجارت بر پشتیبانی مالی هدفمند از صنعت خودرو

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در بازدیدهای جداگانه با مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور با اشاره به نقش چندلایه این صنعت در اقتصاد ملی، از آن به‌عنوان «حلقه اتصال ده‌ها صنعت بالادستی و پایین‌دستی» یاد کرد و گفت: وقتی صحبت حمایت از خودروسازی می‌شود، در واقع از صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، از کارگر خط تولید تا مهندس طراح و قطعه‌ساز صحبت شده است.

وی با بیان اینکه بانک تجارت صنعت خودروسازی کشور را سرمایه‌ای ملی می‌داند، گفت: این بانک با ارائه برات الکترونیک که به‌عنوان اولین بانک کشور در ارائه این محصول بوده و همچنین تدوین بسته جامع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، آماده پشتیبانی از طرح‌های توسعه و نوسازی خطوط تولید خودروسازان است.

مدیرعامل بانک تجارت در بازدید از مراکز تحقیق و توسعه این شرکت‌ها، برنامه‌های آنها برای داخلی‌سازی قطعات، توسعه پلتفرم‌های جدید و عرضه خودروهای به‌روزتر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بانک تجارت در هر شرایطی کنار خودروسازان ایستاده است و انتظار داریم این مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق در تولید و صنعت و همچنین تمرکز عملیات بانکی در مجموعه بانک تجارت این همکاری را تقویت کنند.

دکتر اخلاقی با تأکید بر این‌که صنعت خودرو نباید از رقابت جهانی جا بماند ادامه داد: بانک تجارت آماده است در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای، اعطای تسهیلات هدفمند و حمایت از صادرات محصولات رقابت‌پذیر، در کنار مجموعه‌های توانمند و متعهد خودروسازی کشور قرار گیرد.

اخلاقی بااشاره به نقش بنیادین خودروسازی در اشتغال و رشد اقتصادی گفت: هیچ صنعتی به اندازه خودروسازی، شبکه‌ای به این گستردگی از تامین کنندگان و پیمانکاران را درگیر نکرده است. از همین رو وظیفه ما به‌عنوان بانک توسعه‌گرا این است که تامین مالی این بخش را از حالت مقطعی به‌سمت یک مدل پایدار و هدفمند هدایت کنیم تا جریان تولیددر کشور هیچگاه متوقف نشود. نگاه ما به صنعت خودروسازی صرفا اعطای تسهیلات نیست، بلکه ایجاد شراکت مالی و فنی برای رشد پایدار این صنعت است.

نگاه راهبردی و بلندمدت بانک تجارت به صنعت خودروسازی

مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی نیز در این دیدارها ضمن قدردانی از همکاری‌های بانک تجارت خواستار گسترش تعاملات بانکی در حوزه تخصیص ارز و اعتبارات اسنادی و حمایت به‌منظور صادرات خودرو و تأمین قطعات حساس شدند.

قدردانی از رویکرد جدید بانک تجارت مبتنی بر توسعه همکاری‌های راهبردی و حمایت از پروژه‌های صنعتی کشور، نگاه بلندمدت بانک به صنعت خودروسازی، و حمایت از توسعه خطوط جدید تولید و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی از دیگر مواردی بود که مدیران این صنعت پیشران کشور بر آنها تاکید داشتند.