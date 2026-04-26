گزارش تسهیلات دهی بانک توسعه صادرات ایران نشان داد:
دانش بنیان ها در صدر حمایت های مالی
افزایش قابل توجه تسهیلات دهی به شرکت های دانش بنیان در کارنامه سال 1404 بانک توسعه صادرات ایران به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در سال مالی 1404 با پرداخت میلغ 33 هزار و 592 میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان حمایت ویژه خود را از این صنایع افزایش داد.
بنابراین گزارش، بانک توسعه صادرات ایران در طول سال 1403 در مجموع مبلغ 16 هزار و 21 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت ها و صنایع دانش بنیان صادرات محور پرداخت کرده بود که این مبلغ را در سال 1404 با افزایش بیش از دو برابری به مبلغ 33 هزار و 592 میلیارد ریال رساند.
این بانک همچنین در سال مالی 1404 مبلغ 82 هزار و 126 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط پرداخت کرده و به حمایت از این شرکت ها به عنوان یکی از برنامه های اصلی خود ادامه داده است.
بانک توسعه صادرات ایران با تأمین مالی شرکت های دانشبنیان و بنگاه های کوچک و متوسط تلاش میکند زمینه توسعه پایدار، ارتقای نوآوری و حضور مؤثر ایران در بازارهای بینالمللی را فراهم کند.