انتصاب بهرنگ کمالی شهدادی به سمت سرپرست شرکت گروه مالی توسعه تعاون

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در متن حکم انتصاب آمده است:

«با عنایت به تصمیمات متخذه و اختیارنامه مورخ 1402/12/14، بدین‌وسیله جنابعالی به سمت سرپرست شرکت گروه مالی توسعه تعاون منصوب می‌گردید .»

بهرنگ کمالی شهدادی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و در ادامه، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی را در دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه به پایان رساند. او در سال 1395 موفق به اخذ مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا شد.

وی پس از اتمام دوره دکتری، به‌عنوان استادیار در گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مشغول به فعالیت شد و از سال 1396 همزمان با تأسیس مؤسسه مطالعات پیشرفته تهران (TEIAS)، همکاری خود را با این مؤسسه آغاز کرد و در حال حاضر دانشیار این مرکز پژوهشی است. دکتر کمالی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم بوده و سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه Higher School of Economics روسیه را در کارنامه دارد.

