بهره مندی صنایع مختلف از تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران
بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صنایع صادراتی در طول سال 1404 مبلغ 687 هزار و 931 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و به حمایت های خود از توسعه صادرات کشور ادامه داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه بصادرات ایران، این بانک در راستای حمایت از تولید، صادرات و تقویت بخشهای مولد اقتصاد در یک سال گذشته نیز همچون سال های قبل اقدام به پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی و صادراتی کشور کرده است.
بنابراین گزارش، بخش صنعت و معدن با در اختیار گرفتن مبلغ 403 هزار و 605 میلیارد از کل تسهیلات پرداخت شده به صنایع، در صدر دریافتکنندگان تسهیلات این بانک قرار گرفت. این بخش در سال مالی 1403 مبلغ 350 هزار و 204 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده بود و این گزارش نشان می دهد که میزان تسهیلات دهی به بخش صنعت و معدن در سال 1404 با افزایش همراه بوده است.
لازم به ذکر است که بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی با دریافت 211هزار و 551 میلیارد ریال تسهیلات در جایگاه دوم قرار گرفته و در این مدت، مبلغ 52 هزار و 888 میلیارد ریال تسهیلات به بخش نفت و گاز و شیمیایی، مبلغ 10 هزار و 273 میلیارد ریال نیز به حوزه بازرگانی و مبلغ 9 هزار و 614 میلیارد ریال به خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است.