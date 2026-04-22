چک دیجیتال بانک رفاه کارگران؛ سرعت، دقت و امنیت بیشتر در پرداخت و نقدشوندگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، چک دیجیتال بانک رفاه کارگران به منظور کاهش مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایندهای چک کاغذی صادر می‌شود و در حال حاضر از طریق سامانه‌های فرارفاه و موبایل بانک قابل ارائه به مشتریان این بانک است.

بر اساس این گزارش، این چک سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با امضا دیجیتال دارای اعتبار است.

چک دیجیتال بانک رفاه کارگران کاملا بر بستر اینترنت و موبایل بوده و تمام مراحل اعم از اخذ دسته چک، صدور، دریافت، و انتقال برگ چک به شخص دیگر و تمامی خدمات پیچک به صورت آنلاین و سیستمی و از طریق تلفن همراه اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از این خدمت بانک رفاه کارگران به لینک مربوطه در سایت این بانک به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir/checkad و یا شعب بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) با شماره ۸۵۲۵ – ۰۲۱ تماس حاصل کنند.