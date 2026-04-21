سرایار اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه تعاون؛ این طرح در قالب افتتاح و سپرده‌گذاری مشتریان بانک در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری ویژه (اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) بوده که علاوه بر پرداخت سود مطابق شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانک توسعه تعاون، به منظور ترغیب سپرده‌گذاران جهت افزایش مبلغ و مدت سپرده‌گذاری، با لحاظ شرایط و ضوابط معین، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز به این سپرده‌ها تخصیص خواهد یافت.

دارندگان این اوراق علاوه بر امکان دریافت تسهیلات مسکن در قبال ارائه آن به بانک، می‌توانند با فروش آن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و با تجمیع درآمد حاصله و سود دریافتی، بازدهی مناسبی از محل سپرده‌گذاری خود کسب ‌نمایند. خریداران اوراق نیز بدون نیاز به سپرده‌گذاری با ارائه اوراق، دسترسی به تسهیلات مسکن، جهت خرید، ساخت و یا تعمیر واحد مسکونی مورد نظر خود را خواهند داشت.

بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه هیچ گونه شرط و تعهدی نداشته و متقابلاً از مشتریان محترم هم شرطی را نخواهد پذیرفت. پرداخت وام براساس آیین نامه و ضوابط داخلی بانک می باشد.

ویژگی‌های محصول:

امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در سپرده گذاری، دریافت اوراق و معامله آن در بازار، ارائه اوراق و اخذ تسهیلات

ایجاد بازدهی مناسب برای منابع سپرده‌گذاری شده بدون پرداخت سود با نرخ بالا

ایجاد روند پایدار جهت تامین مالی خرید، ساخت و تعمیر واحد مسکونی و توسعه بخش مسکن

امکان اعمال سیاست‌های حمایتی و توسعه ای با حداکثر کارایی برای تعاونی‌های مسکن و اعضای آنها

در این طرح حمایت از تعاونی‌ها به طور مثال اعطای تسهیلات مسکن با نرخ سود کمتر نیازمند منابع ویژه و یا یارانه تسهیلات و منابع اینچنینی نبوده زیرا هرگونه ارائه نرخ‌های تشویقی به تعاونی‌ها و افزایش تمایل آنها به دریافت تسهیلات موجب افزایش کشش تقاضا خرید اوراق و سپرده‌گذاری در این طرح می‌باشد.

براساس بند فوق عمل به تکالیف اساسنامه‌ای و سیاست‌های توسعه‌ای بانک به عنوان مزیت بانک توسعه تعاون نسبت به سایر رقبای منتشرکننده این اوراق می‌باشد

یکی از ویژگی‌هایی که از ابتدای پیاده‌سازی این طرح توسط مدیریت ارشد هدفگذاری گردید، ارائه طرح بصورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری و متمرکز بروی سامانه بانکواره به مشتریان بوده لذا برخلاف سایر رقبا از ابتدای ارائه و اجرای طرح خدمات اعم از افتتاح سپرده، روند تخصیص اوراق، معاملات دربازار فرابورس و ارائه اوراق و دریافت تسهیلات مسکن بصورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

علاوه بر ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان، تمام ارتباطات و عملیات اجرایی طرح با استفاده از "سامانه مدیریت اوراق بانک توسعه تعاون" بصورت الکترونیکی بوده از ابتدای روند تجمیع اطلاعات سپرده‌ها، تخصیص اوراق، اراسال جهت ایجاد دارایی در بازار سرمایه، و نهایتا ارائه اوراق و استعلام اصالت و ابطال آن بر بستر سامانه مذکور و با ارتباطات آنلاین آن با سامانه‌های سایر سازمان‌ها و متولیان بازار سرمایه می‌باشد.

فرآیند دریافت خدمت/محصول:

مشتریان در این طرح :

1- جهت افتتاح سپرده می‌توانند علاوه بر مراجعه به شعب از طریق سامانه بانکواره سپرده‌های سرمایه‌گذاری ویژه اوراق را افتتاح و روند تخصیص اوراق و پرداخت سود را بصورت غیر حضوری بررسی و مشاهده نمایند. مشتریان لازم است جهت افتتاح این سپرده، دارای کد بورسی بوده و روند احراز هویت و ثبت در سامانه سجامی را تکمیل نموده باشند.

2- پس از طی روند محاسبه و تخصیص اوراق، اطلاعات هویتی و تعداد اوراق هر فرد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شده، این شرکت میزان اوراق هر فرد را در پرتفو دارایی آن فرد در بازار سرمایه درج می‌نماید لذا مشتریانی که حایز شرایط بوده و اوراق به آنها تخصیص یافته است، می‌توانند به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه و دارایی اوراق خود را مشاهده نمایند.

3- پس از درج دارایی در پرتفو بازار سرمایه، مشتریانی که تمایل دارند اوراق خود را به فروش برسانند، با مراجعه به سکوهای معاملاتی که از طریق کارگزاران رسمی فروبورس به آنها ارائه می‌گردد، اوراق خود را در بازار بازارهای نوین مالی فرابروس ایران عرضه نمایند.

4- در طرف مقابل افرادی که امکان سپرده‌گذاری نداشته‌اند، با مراجعه به بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، به تعداد مورد نیاز اوراق خود را خریداری می‌نمایند.

5- متقاضیان تسهیلات مسکن می‌بایست معادل مبلغ تسهیلات مورد درخواست اوراق به بانک ارائه نمایند، این اوراق یا از طریق سپرده‌گذاری خود متقاضی تخصیص یافته و یا از بازار فرابورس خریداری شده است، در هر صورت متقاضی تسهیلات می‌بایست برای اوراقی که جهت دریافت تسهیلات به بانک ارائه می‌نماید، با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، گواهی دارایی اوراق را دریافت و با امضا و تاییدیه به شعب ارائه دهد، شعب پس از استعلام اصالت و دریافت تاییدیه گواهی ارائه شده، روند تکمیل پرونده را طی و تسهیلات لازم را ارائه می‌نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:

برای افتتاح سپرده، علاوه بر مدارک هویتی اعم از کارت ملی و شناسنامه، برای اشخاص حقیقی ارائه کد بورسی و ثبت و احراز هویت کامل در سامانه سجام و برای اشخاص حقوقی کد بورسی فعال نیاز می‌باشد. در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، روند درج و تخصیص اوراق ممنوع می‌باشد.

جهت تشکیل پرونده تسهیلاتی علاوه بر مدارک و اسناد ملک معرفی شده و سایر مدارک مورد نیاز مطابق رویه تشکیبل پرونده‌های تسهیلات مسکن، ارائه گواهی دارایی اوراق اخذ شده از درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه در کنار جهت تسهیلات نیاز می‌باشد.

