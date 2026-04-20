تسهیلات پایانه طلایی بانک توسعه تعاون، با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و کسب وکار
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، تسهیلات پایانه طلایی با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و کسب وکار درقالب تسهیلات سرمایه درگردش به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب متصل به پایانه های فروش POS بانک توسعه تعاون اعطاء میگردد. بانک توسعه تعاون به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و حمایت از کسب و کار ایشان و تنوع بخشی به خدمات خود این تسهیلات را پرداخت می نماید.
- توسعه کسب و کار مشتری
- افزایش تعامل بیشتر بانک با مشتریان
- ارائه خدمات با اخذ کمترین مدارک و مستندات
- اعطاء تسهیلات تا مبلغ 70 میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اتحادیه یا صنف
- اعطاء تسهیلات تا مبلغ 20 میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید ریاست شعبه
- حداکثر مدت بازپرداخت 12 ماه
- 2 درصد تخفیف نرخ سود تسهیلات در صورتیکه حساب متصل به پایانه فروش بانک، حساب ارزان قیمت مشتری باشد
- افتتاح حساب (کوتاه مدت با نرخ سود 0.01 درصد و...)
- گردش حساب و ایجاد میانگین
- ارائه درخواست تسهیلات توسط دارندگان حساب متصل به پایانه های فروش بانک توسعه تعاون
- تشکیل پرونده اعتباری مطابق با مقررات ناظر بر آن
- بررسی درخواست مشتری بر اساس شرایط طرح مذکور توسط شعب
- پرداخت تسهیلات
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
مدارک مورد نیاز مطابق سیاست های جاری بانک و الزامات تشکیل پرونده اعتباری می باشد.
تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 ماه: (حداکثر مبلغ تسهیلات بر اساس نیازسنجی، ظرفیت سنجی و اعتبارسنجی مشتری)
1- افتتاح حساب و تکمیل فرم درخواست و سایر فرم های مورد نیاز،
2- اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات ثبتی و لیست سهامداران/اعضای تعاونی (اشخاص حقوقی)
3- مجوزهای قانونی فعالیت (جواز کسب، پروانه بهرهبرداری و ...)
4- صورت های مالی حسابرسی شده (بابت مشمولین)، اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی.
5- مستندات محل فعالیت (سند مالکیت/ اجاره نامه)
6- پیش فاکتور خریداری کالا/ خدمات. (درصورت نیاز به تشخیص شعبه)
تسهیلات عمومی در قالب کارت اعتباری مرابحه: (حداکثر مبلع تسهیلات بر 3.000 میلیون ریال)
1- تکمیل فرم درخواست و سایر فرمهای مورد نیاز2- مدارک هویتی (شناسنامه+کارت ملی)