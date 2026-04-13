ثبت 25 همت حق بیمه تولیدی در بیمه معلم

ثبت 25 همت حق بیمه تولیدی در بیمه معلم
سعید دانش، مدیر طرح و برنامه بیمه معلم با تکیه بر گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ از عبور این شرکت از مرز ۲۵.۶ همت حق‌بیمه تولیدی و حفظ توانگری مالی سطح یک در یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های اقتصاد کشور با وجود وقوع دو جنگ تحمیلی خبر می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بیمه معلم،  سعید دانش با تشریح جزئیات عملکرد مالی و عملیاتی این شرکت گفت: براساس آمارهای اولیه، بیمه معلم در سال ۱۴۰۴ با اتکا به مدیریت ریسک و اصول فنی بیمه‌گری با تغییرات هیات مدیره و هیات عامل به رقم ۲۵.۶ همت حق‌بیمه تولیدی رسیده است، رقمی که در کنار نسبت خسارت ۵۰ درصدی نشان‌دهنده سلامت و پایداری پرتفوی شرکت است.او افزود: صدور بیش از دو میلیون بیمه‌نامه توسط شبکه فروش و شعب سراسر کشور، نقش مهمی در تحقق این رشد داشته است و این در حالی است که حق‌بیمه تولیدی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۱ همت بوده و شرکت در سال 1404 رشد چشمگیر ۹۴.۷ درصدی را تجربه کرده است.

دانش حفظ سطح یک توانگری مالی را پشتوانه اصلی این موفقیت عنوان کرد و تاکید داشت دستیابی به چنین سطحی از توانگری نشان می‌دهد رشد شرکت مبتنی بر ساختاری مالی و فنی قابل اتکا است، نه صرفاً افزایش کمی پرتفوی. او در توضیح شرایط محیطی سال گذشته و مطلوب شرکت با مدیرعاملی دکتر صیادزاده افزود: وقوع دو جنگ تحمیلی علیه کشور، فضای پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی‌ای برای صنعت بیمه ایجاد کرد، اما بیمه معلم با تقویت ارتباطات با بیمه‌گزاران و ارائه خدمات به‌موقع، توانست رضایت آنان را حفظ و ارتقا دهد.

مدیر طرح و برنامه بیمه معلم در تشریح جهت‌گیری‌های استراتژیک این شرکت در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: افزایش بهره‌وری سازمانی، توسعه بیمه‌های خرد، دستیابی به سهم هدف‌گذاری‌شده از بازار و ارتقای رضایت مشتریان چهار محور اصلی فعالیت شرکت بود و نتایج ثبت‌شده، تاییدکننده پیشبرد موفق این اهداف است.او همچنین نوآوری در محصولات بیمه‌ای را از عوامل مهم رشد پرتفوی دانست و توضیح داد: طراحی و عرضه محصولاتی مانند طرح زرین (بیمه زندگی متصل به صندوق‌های طلا) و ارائه پوشش‌های مرتبط با جنگ در برخی بیمه‌نامه‌ها، پاسخی به دغدغه‌ها و نیازهای جدید بیمه‌گزاران بوده و با استقبال بازار مواجه شده است.

