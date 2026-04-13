ثبت 25 همت حق بیمه تولیدی در بیمه معلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بیمه معلم، سعید دانش با تشریح جزئیات عملکرد مالی و عملیاتی این شرکت گفت: براساس آمارهای اولیه، بیمه معلم در سال ۱۴۰۴ با اتکا به مدیریت ریسک و اصول فنی بیمه‌گری با تغییرات هیات مدیره و هیات عامل به رقم ۲۵.۶ همت حق‌بیمه تولیدی رسیده است، رقمی که در کنار نسبت خسارت ۵۰ درصدی نشان‌دهنده سلامت و پایداری پرتفوی شرکت است.او افزود: صدور بیش از دو میلیون بیمه‌نامه توسط شبکه فروش و شعب سراسر کشور، نقش مهمی در تحقق این رشد داشته است و این در حالی است که حق‌بیمه تولیدی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۱ همت بوده و شرکت در سال 1404 رشد چشمگیر ۹۴.۷ درصدی را تجربه کرده است.

دانش حفظ سطح یک توانگری مالی را پشتوانه اصلی این موفقیت عنوان کرد و تاکید داشت دستیابی به چنین سطحی از توانگری نشان می‌دهد رشد شرکت مبتنی بر ساختاری مالی و فنی قابل اتکا است، نه صرفاً افزایش کمی پرتفوی. او در توضیح شرایط محیطی سال گذشته و مطلوب شرکت با مدیرعاملی دکتر صیادزاده افزود: وقوع دو جنگ تحمیلی علیه کشور، فضای پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی‌ای برای صنعت بیمه ایجاد کرد، اما بیمه معلم با تقویت ارتباطات با بیمه‌گزاران و ارائه خدمات به‌موقع، توانست رضایت آنان را حفظ و ارتقا دهد.

مدیر طرح و برنامه بیمه معلم در تشریح جهت‌گیری‌های استراتژیک این شرکت در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: افزایش بهره‌وری سازمانی، توسعه بیمه‌های خرد، دستیابی به سهم هدف‌گذاری‌شده از بازار و ارتقای رضایت مشتریان چهار محور اصلی فعالیت شرکت بود و نتایج ثبت‌شده، تاییدکننده پیشبرد موفق این اهداف است.او همچنین نوآوری در محصولات بیمه‌ای را از عوامل مهم رشد پرتفوی دانست و توضیح داد: طراحی و عرضه محصولاتی مانند طرح زرین (بیمه زندگی متصل به صندوق‌های طلا) و ارائه پوشش‌های مرتبط با جنگ در برخی بیمه‌نامه‌ها، پاسخی به دغدغه‌ها و نیازهای جدید بیمه‌گزاران بوده و با استقبال بازار مواجه شده است.

