ادای دین «بیمه معلم» به دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب
به گزارش ایلنا به نقل از بیمه معلم، در پی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میهن عزیزمان ایران که منجر به شهادت جمعی از فرزندان این سرزمین شد، شرکت بیمه معلم با تاکید صندوق ذخیره فرهنگیان و پیگیری های هلدینگ سرمایهگذاری فرهنگیان جهت بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و آموزگار مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و تسلی خاطر خانواده های این عزیزان اقدام نمود.
در همین راستا همزمان با چهلم این شهدای عزیز، مدیرعامل بیمه معلم باحضور در شهرستان میناب، کمکهزینه مصوب شده در هیئت مدیره این شرکت برای خانواده شهدا را از محل مسئولیتهای اجتماعی تقدیم کرد.
این شرکت برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای شهدا علو درجات و برای مجروحان صحت و سلامتی از خداوند متعال مسئلت مینماید.