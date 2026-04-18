حمایت ویژه بانک توسعه تعاون از جامعه پزشکی با طرح هم راه سلامت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه تعاون، نقش موثر فعالین حوزه بهداشت و درمان در جهت کمک به بهبود زندگی و سلامت جامعه ایجاب می کند تا نسبت به فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم ، سعی و تلاش جدی و مستمر صورت پذیرد . بانک توسعه تعاون با ادای احترام به پاس زحمات و خدمات بی شائبه تلاشگران این عرصه ، خود را موظف به نیاز سنجی از انتظارات این گروه از جامعه هدف نموده و متعاقب آن طرح هم راه سلامت را به منظور خرید ابزار و تجهیزات پزشکی و نیز تعمیر و بهسازی محل کار تقدیم نموده است .

شرایط بهرمندی از طرح هم راه سلامت:

کلیه پزشکان متخصص و فوق تخصص، جراح متخصص، دندانپزشک عمومی و متخصص، دکتر علوم آزمایشگاهی رادیولوژیست، سونوگرافیست و فیزیوتراپیست، پزشک عمومی، دامپزشک، اپتومتریست، داروخانه، کلینیک ها و مراکز تصویربرداری که در عرصه خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان جامعه مشغول فعالیت می باشند می توانند به منظورخرید مطب(دفتر کار) و خرید ابزار و تجهیزات پزشکی و نیز تعمیر و بهسازی محل کار از تسهیلات اعتباری طرح هم راه سلامت بهره مند گردند.

بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه هیچ گونه شرط و تعهدی نداشته و متقابلاً از مشتریان محترم هم شرطی را نخواهد پذیرفت. پرداخت وام براساس آیین نامه و ضوابط داخلی بانک می باشد.

1- تسهیلات خرید ابزار و تجهیزات پزشکی و نیز تعمیر و بهسازی محل کار

پزشکان فوق تخصص، دندانپزشک متخصص، پزشک فوق تخصص جراح و پزشک متخصص جراح جهت خرید ابزار و تجهیزات حداکثر تا سقف 60.000 میلیون ریال و جهت تعمیر و بهسازی محل کار حداکثر تا سقف 30.000 میلیون ریال

پزشکان متخصص، دندانپزشک عمومی و متخصص، دکتر علوم آزمایشگاهی، رادیولوژیست، سونوگرافیست و فیزیوتراپیست جهت خرید ابزار و تجهیزات حداکثر تا سقف 50.000میلیون ریال و جهت تعمیر و بهسازی محل کار حداکثر تا سقف 30.000 میلیون ریال

پزشک عمومی، دامپزشک، اپتومتریست جهت خرید ابزار و تجهیزات حداکثر تا سقف 30.000 میلیون ریال و جهت تعمیر و بهسازی محل کارحداکثر تا سقف 20.000 میلیون ریال

جهت تعمیر و بهسازی محل داروخانه و خرید تجهیزات حداکثر تا سقف 20.000 میلیون ریال

جهت خرید تجهیزات و احداث یا تعمیر و بهسازی محل کلینیک ها و مراکز تصویربرداری حداکثر تا سقف 200,000میلیون ریال از تسهیلات اعتباری بهره مند گردند

مدت بازپرداخت حداکثر 48 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه می باشد

چنانچه متقاضی (به استثنای خرید تجهیزات و احداث یا تعمیر و بهسازی محل کلینیک ها و مراکز تصویربرداری) حائز امتیاز اعتباری گروه B و بالاتر نزد سامانه ایران باشد و یا گردش حساب ایشان از محل حساب های متصل به دستگاه های POS بانک توسعه تعاون تامین گردیده باشد، امکان افزایش سقف تسهیلات تا 20% فراهم می‌باشد.

2- تسهیلات خرید مطب/ محل کار