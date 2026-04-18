حمایت ویژه بانک توسعه تعاون از جامعه پزشکی با طرح هم راه سلامت
بانک توسعه تعاون به منظور حمایت هدفمند از فعالان حوزه بهداشت و درمان، طرح همراه سلامت را اجرا مینماید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه تعاون، نقش موثر فعالین حوزه بهداشت و درمان در جهت کمک به بهبود زندگی و سلامت جامعه ایجاب می کند تا نسبت به فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم ، سعی و تلاش جدی و مستمر صورت پذیرد . بانک توسعه تعاون با ادای احترام به پاس زحمات و خدمات بی شائبه تلاشگران این عرصه ، خود را موظف به نیاز سنجی از انتظارات این گروه از جامعه هدف نموده و متعاقب آن طرح هم راه سلامت را به منظور خرید ابزار و تجهیزات پزشکی و نیز تعمیر و بهسازی محل کار تقدیم نموده است .
شرایط بهرمندی از طرح هم راه سلامت:
کلیه پزشکان متخصص و فوق تخصص، جراح متخصص، دندانپزشک عمومی و متخصص، دکتر علوم آزمایشگاهی رادیولوژیست، سونوگرافیست و فیزیوتراپیست، پزشک عمومی، دامپزشک، اپتومتریست، داروخانه، کلینیک ها و مراکز تصویربرداری که در عرصه خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان جامعه مشغول فعالیت می باشند می توانند به منظورخرید مطب(دفتر کار) و خرید ابزار و تجهیزات پزشکی و نیز تعمیر و بهسازی محل کار از تسهیلات اعتباری طرح هم راه سلامت بهره مند گردند.
بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه هیچ گونه شرط و تعهدی نداشته و متقابلاً از مشتریان محترم هم شرطی را نخواهد پذیرفت. پرداخت وام براساس آیین نامه و ضوابط داخلی بانک می باشد.
1- تسهیلات خرید ابزار و تجهیزات پزشکی و نیز تعمیر و بهسازی محل کار
- پزشکان فوق تخصص، دندانپزشک متخصص، پزشک فوق تخصص جراح و پزشک متخصص جراح جهت خرید ابزار و تجهیزات حداکثر تا سقف 60.000 میلیون ریال و جهت تعمیر و بهسازی محل کار حداکثر تا سقف 30.000 میلیون ریال
- پزشکان متخصص، دندانپزشک عمومی و متخصص، دکتر علوم آزمایشگاهی، رادیولوژیست، سونوگرافیست و فیزیوتراپیست جهت خرید ابزار و تجهیزات حداکثر تا سقف 50.000میلیون ریال و جهت تعمیر و بهسازی محل کار حداکثر تا سقف 30.000 میلیون ریال
- پزشک عمومی، دامپزشک، اپتومتریست جهت خرید ابزار و تجهیزات حداکثر تا سقف 30.000 میلیون ریال و جهت تعمیر و بهسازی محل کارحداکثر تا سقف 20.000 میلیون ریال
- جهت تعمیر و بهسازی محل داروخانه و خرید تجهیزات حداکثر تا سقف 20.000 میلیون ریال
- جهت خرید تجهیزات و احداث یا تعمیر و بهسازی محل کلینیک ها و مراکز تصویربرداری حداکثر تا سقف 200,000میلیون ریال از تسهیلات اعتباری بهره مند گردند
- مدت بازپرداخت حداکثر 48 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه می باشد
- چنانچه متقاضی (به استثنای خرید تجهیزات و احداث یا تعمیر و بهسازی محل کلینیک ها و مراکز تصویربرداری) حائز امتیاز اعتباری گروه B و بالاتر نزد سامانه ایران باشد و یا گردش حساب ایشان از محل حساب های متصل به دستگاه های POS بانک توسعه تعاون تامین گردیده باشد، امکان افزایش سقف تسهیلات تا 20% فراهم میباشد.
2- تسهیلات خرید مطب/ محل کار
- متقاضیان در شهر های بزرگ تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز حداکثر تا سقف 100.000 میلیون ریال
- متقاضیان در مراکز استانها حداکثر تا سقف 70.000 میلیون ریال
- متقاضیان درسایر شهرها حداکثر تا سقف 40 میلیون ریال تسهیلات اعتباری دریافت نمایند
- مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه است.