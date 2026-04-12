اعلام نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران برای سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بر اساس قوانین ومقررات نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بانک توسعه صادرات ایران اعم از کوتاه مدت و بلند مدت برای سال ۱۴۰۵، سه درصد اعلام شد.

حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن پرداخت می‌شود.

