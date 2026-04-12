خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران برای سال ۱۴۰۵

کد خبر : 1772291
لینک کوتاه کپی شد.

هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مختلف برای سال مالی ۱۴۰۵ را معادل سه درصد مصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بر اساس قوانین ومقررات نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بانک توسعه صادرات ایران اعم از کوتاه مدت و بلند مدت برای سال ۱۴۰۵، سه درصد اعلام شد.

حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن پرداخت می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار