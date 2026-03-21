پیام مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت سال جدید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ در این شرایط حساس، کارکنان متعهد «بانک توسعه صادرات ایران» با روحیه‌ای جهادی، همچنان در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیور کشور ایستاده‌اند. این بانک طی یک سال گذشته با تمرکز بر حمایت از تولیدات صادرات‌محور، تأمین مالی پروژه‌های پیشران، توسعه خدمات ارزی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، گام‌های مؤثری در مسیر اعتلای اقتصادی کشور برداشته است. دستاوردهایی که بی‌شک حاصل تلاش شبانه‌روزی همکارانی است که خدمت به اقتصاد ملی را رسالت والای خود می‌دانند.

اکنون در آستانه سال نو، بانک توسعه صادرات ایران با اتکا به سرمایه انسانی متخصص و اعتماد مشتریان گران‌قدر، آماده است تا نقشی مؤثرتر در حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در عرصه اقتصاد ایفا نماید.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیزمان و تجدید عهد با خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای ، از مجاهدت‌های مخلصانه تمامی همکاران و همراهی ارزشمند فعالان اقتصادی قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، برای همگان در سال ۱۴۰۵، آرامش، عزت و توفیقات الهی مسألت دارم.

