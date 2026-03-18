فعال بودن تمامی شعب بانک توسعه صادرات در تهران طی روزهای ۲۷و ۲۸ اسفند ماه جاری
کد خبر : 1769780
همه شعب بانک توسعه صادرات ایران در شهر تهران با تمامی ظرفیت در روز های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷و ۲۸اسفند ماه فعال خواهند بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، شعب این بانک در تهران شامل مرکزی ، میرداماد، تجریش، بلوار کشاورز و سعادت آباد طی دو روز مذکور به مشتریان و مراجعین خدمات ارائه میدهند.
فعالیت سایر شعب این بانک در استانها مطابق با تصمیمات استانداری و سایر مراجع ذیصلاح است و از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون هر روز فعال بوده و در روز های پایانی سال نیز دایر خواهند بود.