خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیر بیمه‌های عمر و حادثه بیمه معلم از مجتمع بیمه‌ای آذربایجان شرقی

کد خبر : 1769083
لینک کوتاه کپی شد.

علی ستاری، مدیر بیمه‌های عمر و حادثه بیمه معلم، به‌عنوان نماینده هیات عامل، از شعب بیمه معلم در استان آذربایجان شرقی شهرهای تبریز و آستارا بازدید کرد.

هدف این بازدید، بررسی سطح ارائه خدمات، ارزیابی کیفیت تعامل با بیمه‌گزاران و آشنایی نزدیک با روند اجرای برنامه‌های عملیاتی شعبه بود.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در این برنامه، تورج کوهی، رئیس اداره رفاه آموزش و پرورش استان، نیز حضور یافت و نازیلا پورابراهیم مدیرشعبه تبریز بیمه معلم گزارشی از وضعیت فعالیت‌ها، بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بررسی نیازهای بیمه‌ای جامعه هدف ارائه داد.

ستاری با اشاره به شرایط خاص کشور و دوران بحرانی کنونی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای تجربه مشتری، بهبود فرآیندهای اجرایی، و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف شرکت و شعبه تأکید کرد.

همچنین، موضوعاتی مانند سرعت‌بخشی به پاسخگویی، ارتقای سطح ارتباط با مخاطبان، توجه به نیازهای بیمه‌ای استان، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال برای تسهیل خدمت‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، بازدید میدانی از واحدهای مختلف شعبه انجام شد و کارکنان نظرات و پیشنهادهای خود را درباره بهبود روندها مطرح کردند.

علی ستاری ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر کارکنان شعبه تبریز، بر اهمیت نقش این شعبه در تقویت حضور شرکت در منطقه تأکید و اعلام کرد نتایج این بازدید مبنای تصمیم‌گیری برای اقدامات توسعه‌ای قرار خواهد گرفت.

همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵، این شرکت کمپین نوروزی خود را با شعار «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» و با ارائه چهار طرح بیمه‌ای ویژه آغاز کرده است. طرح‌های مذکور شامل «بیمه آتش‌سوزی مسکونی»، «بیمه بدنه خودرو»، «بیمه حوادث انفرادی» و «بیمه باربری» می‌باشند که با هدف تسهیل دسترسی و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جامع در ایام نوروز، از طریق بیش از ۸۰ شعبه فعال در سراسر کشور عرضه می‌شوند.

بیمه معلم در دوره ۲۸ روزه جنگ تحمیلی(۹ اسفند تا ۷ فروردین) موفق به جذب ۲.۴ همت حق بیمه تولیدی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار