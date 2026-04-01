بازدید مدیر بیمههای عمر و حادثه بیمه معلم از مجتمع بیمهای آذربایجان شرقی
علی ستاری، مدیر بیمههای عمر و حادثه بیمه معلم، بهعنوان نماینده هیات عامل، از شعب بیمه معلم در استان آذربایجان شرقی شهرهای تبریز و آستارا بازدید کرد.
هدف این بازدید، بررسی سطح ارائه خدمات، ارزیابی کیفیت تعامل با بیمهگزاران و آشنایی نزدیک با روند اجرای برنامههای عملیاتی شعبه بود.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در این برنامه، تورج کوهی، رئیس اداره رفاه آموزش و پرورش استان، نیز حضور یافت و نازیلا پورابراهیم مدیرشعبه تبریز بیمه معلم گزارشی از وضعیت فعالیتها، بهبود فرآیندهای خدمترسانی، تقویت همکاریهای بینبخشی و بررسی نیازهای بیمهای جامعه هدف ارائه داد.
ستاری با اشاره به شرایط خاص کشور و دوران بحرانی کنونی، بر ضرورت برنامهریزی برای ارتقای تجربه مشتری، بهبود فرآیندهای اجرایی، و تقویت هماهنگی میان بخشهای مختلف شرکت و شعبه تأکید کرد.
همچنین، موضوعاتی مانند سرعتبخشی به پاسخگویی، ارتقای سطح ارتباط با مخاطبان، توجه به نیازهای بیمهای استان، و بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال برای تسهیل خدمترسانی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، بازدید میدانی از واحدهای مختلف شعبه انجام شد و کارکنان نظرات و پیشنهادهای خود را درباره بهبود روندها مطرح کردند.
علی ستاری ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر کارکنان شعبه تبریز، بر اهمیت نقش این شعبه در تقویت حضور شرکت در منطقه تأکید و اعلام کرد نتایج این بازدید مبنای تصمیمگیری برای اقدامات توسعهای قرار خواهد گرفت.
همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵، این شرکت کمپین نوروزی خود را با شعار «بیمه معلم، همراه هموطن» و با ارائه چهار طرح بیمهای ویژه آغاز کرده است. طرحهای مذکور شامل «بیمه آتشسوزی مسکونی»، «بیمه بدنه خودرو»، «بیمه حوادث انفرادی» و «بیمه باربری» میباشند که با هدف تسهیل دسترسی و ارائه پوششهای بیمهای جامع در ایام نوروز، از طریق بیش از ۸۰ شعبه فعال در سراسر کشور عرضه میشوند.
بیمه معلم در دوره ۲۸ روزه جنگ تحمیلی(۹ اسفند تا ۷ فروردین) موفق به جذب ۲.۴ همت حق بیمه تولیدی شده است.