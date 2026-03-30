بازدید مدیرعامل بیمه معلم از ستاد فنی و شعب تهران
علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم در ادامه بازدیدهای میدانی خود ۱۰ فروردینماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این شرکت از ستاد ساختمان فنی و تعدادی از شعب بیمه معلم در تهران بازدید کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم، در این بازدید منصور حسینی معاون فنی بیمههای غیر زندگی، رسول ساجدی معاون توسعه بازار و شبکه فروش، مجید گرشاسبی معاون فنی بیمههای زندگی، میرسیاوش اسبقی معاون برنامهریزی و توسعه فناوری، احسان معنوی مدیر حوزه مدیرعامل و علیرضا آقارحیمی مدیر حراست و بازرسی این شرکت، مدیرعامل را همراهی کردند.
مدیرعامل بیمه معلم در جریان این بازدید با حضور در واحدهای مختلف ستاد فنی و شعب منتخب تهران از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات بیمهای، روند پاسخگویی به بیمهگزاران و فرآیند رسیدگی به پروندهها قرار گرفت و با کارکنان صف و ستاد به گفتوگو پرداخت.
صیادزاده در حاشیه این بازدید، با قدردانی از تلاشها و حضور مؤثر کارکنان در شرایط کنونی بر ضرورت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمهگزاران تأکید کرد و رعایت اصول تکریم اربابرجوع و حفظ کیفیت خدمات را از الزامات مهم فعالیت شبکه شعب دانست.
او همچنین با اشاره به اهمیت نقش شعب و واحدهای فنی در پاسخگویی به نیازهای بیمهگزاران بر تداوم حضور فعال و مسئولانه این واحدها تأکید کرد و گفت اعتماد بیمهگزاران و ارتقای جایگاه بیمه معلم در صنعت بیمه بیش از هر چیز به کیفیت خدمات و تعامل مؤثر با مخاطبان وابسته است.
در ادامه این بازدید، مدیران و کارکنان واحدها گزارشی از عملکرد شعب، مسائل و چالشهای موجود و پیشنهادهای خود برای بهبود فرآیندها ارائه کردند و در این راستا تصمیماتی برای ارتقای سطح خدمات، بهینهسازی روندهای اجرایی و تقویت ارتباط با بیمهگزاران در روزهای پرتلاطم کشور اتخاذ شد.