به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه تعاون؛ این بانک افتخار دارد تا به منظور فراهم نمودن شرایط لازم جهت امکان خرید دفتر کار برای انجام فعالیت اقتصادی و همچنین خرید ابزار و تجهیزات و تعمیر و بهسازی دفاتر محل کار، اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری در قالب طرح هم کار کند.

شرایط اخذ تسهیلات:

متقاضیان واجد شرایط می توانند با افتتاح و ایجاد گردش حساب جهت خرید دفتر محل کار در قالب عقد مرابحه و اجاره به شرط تملیک و همچنین خرید ابزار و تجهیزات و تعمیر و بهسازی دفاتر محل کار در قالب عقد جعاله، از تسهیلات اعتباری این بانک بهره مند گردند.

متقاضیان واجد شرایط خرید دفتر محل کار در شهر های بزرگ تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز حداکثر تا سقف 70 میلیارد ریال

متقاضیان واجد شرایط خرید دفتر محل کار در مراکز استانها حداکثر تا سقف50میلیارد ریال

متقاضیان واجد شرایط در خرید دفتر محل کار در شهرستانها حداکثر تا سقف 35 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری دریافت کنند .

مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری خرید دفتر محل کار در طرح هم کار حداکثر 60 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه است.

تسهیلات پرداختی جهت خرید دفتر محل کار حداکثر به میزان 80% از ملک ارزیابی شده توسط کارشناس مربوطه است.

ملک خریداری شده مشروط بر اینکه کاربری مسکونی و یا اداری داشته باشد به عنوان تضمین قابل ترهین است.

سقف تسهیلات جهت خرید ابزار و تجهیزات و تعمیر و بهسازی دفاتر محل کار 20 میلیارد ریال و بازپرداخت آن حداکثر 48 ماه است.