سوگ بانک صادرات ایران در عروج چهار شهید خانواده کریمی در فاجعه مدرسه «شجره طیبه» میناب

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم رب الشهداء و الصدیقین

همکار گرامی، جناب آقای یوسف کریمی و خانواده محترم داغدار

با نهایت تأسف و اندوهی بی‌کران، فاجعه دردناک حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به شیفت صبح مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب در روز اول جنگ رمضان، قلوب تمامی ما در خانواده بزرگ بانک صادرات ایران را جریحه‌دار کرد.

ما مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران، ضمن محکوم کردن جنایت وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی آمریکایی در جنگ رمضان و کشتار ده‌ها دانش‌آموز بی‌گناه، اعلام می‌داریم که این نونهالان به خون خفته، نماد مظلومیت و معصومیت کودکان عزیز میناب هستند.

خبر شهادت جانگداز چهار تن از اعضای خانواده شما همکار عزیز؛ دو بانوی فرهنگی و فداکار، خانم‌ها «الهام کریمی» و «انسیه کریمی» که تا آخرین لحظه در کنار دانش‌آموزان خود ماندند، و همچنین عروج ملکوتی دو نوگل نشکفته، دانش‌آموز شهید «سپهر کریمی» و دانش‌آموز شهیده «حنانه ذاکر خواهان»، داغی سنگین بر سینه ما نهاد.

بدون شک، حفظ و احیای یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، وظیفه اصلی ماست. شهادت دانش‌آموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه، نمادی از ایثار و ازخودگذشتگی است و این شهدای والامقام که در میان بیش از ۱۶۰ شهید این فاجعه پر کشیدند، یادگاری ارزشمند و سندی ماندگار از حقانیت در جنگ رمضان به شمار می‌روند.

ضمن ابراز صمیمانه‌ترین همدردی‌ها، این مصیبت عظیم را به شما، خانواده معزز کریمی و مردم غیور و شهیدپرور میناب تسلیت عرض می‌کنیم. از درگاه خداوند متعال برای آن شهدای عزیز، علو درجات و همنشینی با اولیاء الهی و برای شما بازماندگان صبور، شکیبایی و اجر الهی مسئلت داریم.»

در این جنایت بسیار دردناک، خانواده همکار بازنشسته‌مان جناب آقای یوسف کریمی داغدار شدند و دو فرزند ایشان، خانم‌ها «الهام کریمی» (معاون مدرسه) و «انسیه کریمی» (معلم مدرسه) به همراه دو نوه این همکار عزیز، شهید «سپهر کریمی» دانش‌آموز کلاس چهارم و نوه پسری ایشان و شهیده «حنانه ذاکر خواهان» دانش‌آموز کلاس اول و نوه دختری و فرزند شهیده «الهام کریمی» به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

