پیام تسلیت و ابراز همدردی مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران در پی شهادت دو فرزند همکار این بانک
کد خبر : 1766790
در پی شهادت جانگداز دو تن از فرزندان یکی از کارکنان خدوم بانک صادرات ایران در استان قم، مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و کارکنان این بانک در پیامی ضمن ابراز تألم و همدردی عمیق با خانواده داغدار صفرینوا، بر ایستادگی و همراهی کامل مجموعه با ایشان تأکید و برای همکار آسیبدیده و سایر مجروحان این حادثه، شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت کردند.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بانک صادرات ایران، متن این پیام به شرح زیر است:
«خانواده محترم و داغدار صفری نوا
با قلبی آکنده از اندوه و تألم فراوان، شهادت دو نوگل پرپر شده، دختر و پسر دلبندتان در پی حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی و دشمن آمریکایی را به شما و تمامی بستگان تسلیت عرض میکنیم. بیشک، تحمل این فراق برای هیچ انسانی آسان نیست و کلمات در برابر وسعت این اندوه قاصر است.
در این لحظات سخت، تمامی همکاران شما در خانواده بزرگ بانک صادرات ایران، با چشمانی اشکبار، خود را در این غم بزرگ شریک میدانند. از درگاه خداوند رحمان برای آن دو عزیز آسمانی، رحمت واسعه و همنشینی با فرشتگان الهی و برای شما خانواده صبور و داغدیده، صبری جمیل و آرامشی از جنس نور مسئلت داریم.
همچنین، با دستانی برافراشته به درگاه پروردگار، برای بهبودی و شفای عاجل شما همکار عزیزمان جناب آقای صفرینوا، همسر مکرمه و تنها فرزند عزیزتان دعا میکنیم و امیدواریم هرچه زودتر سلامتی کامل خود را بازیابید.
یقین بدانید ما در این روزهای سخت، به عنوان خانواده دوم شما در کنارتان هستیم و از هیچگونه همدلی و همراهی دریغ نمیکنیم.
از خداوند متعال برای شما شکیبایی، آرامش و تندرستی آرزومندیم و اعتقاد راسخ داریم که خون این دو شهید نوگل و سایر شهدای جنگ رمضان پایمال نخواهد شد و پیروزی بزرگی در انتظار مردم غیور ایران و جبهه حق خواهد بود.»
شهیده «مائده صفرینوا» دانشجوی روانشناسی دانشگاه آزاد قم و شهید «معین صفرینوا» دانشآموز پایه هشتم، دو فرزند آقای اسمعلی صفرینوا از کارکنان بانک صادرات ایران در استان قم بودند که جمعه 7 فروردینماه 1405، در پی حمله دشمنان متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی به منطقه مسکونی پردیسان قم به شهادت رسیدند.