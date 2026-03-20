به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک در روند بازدیدهای دوره ای این روزها بر ادامه پایداری در خدمت به مردم، علی‌الخصوص در شرایط سخت جنگی، و حفظ روحیه و آرامش در محیط شعب تاکید کرد و گفت: همکاران کوشا و صبور ما در کلیه شعب سراسر کشور و نیز همکاران پشتیبانی فنی در ساختمان‌های ستادی و مدیریت شعب استان‌ها، با حفظ آرامش و روحیه‌ی بالای خدمت‌رسانی، در حالی که دشمن تا بن دندان مسلح به کشور عزیزمان حملات ناجوانمردانه کرده است، سنگر اقتصادی خود را لحظه‌ای ترک نکرده و نشان دادند بانک توسعه تعاون، مثل همیشه، در خدمتگزاری به مردم و حفظ امنیت اقتصادی کشور پابرجا و محکم خواهد ایستاد.

رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این بازدیدها بر اهمیت استمرار خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: بانک توسعه تعاون با هدف توسعه پایدار خدمات، امنیت اقتصادی مردم و رضایت مشتریان را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.

نعمت‌الله رضایی اعلام کرد: هدف ما از حضور در شعب، تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان، بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تضمین استمرار خدمت‌رسانی حتی در ایام جنگ تحمیلی است. بانک توسعه تعاون متعهد است که مردم در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی، آرامش و امنیت مالی داشته باشند.

محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت‌مدیره نیز در بازدید از شعب با تاکید بر حفظ سلامت روحی همکاران بانک در شرایط خطیر امروزی گفت: اینکه دشمن فکر می‌کند می‌تواند با هدف قرار دادن بانک‌ها مسیر خدمت‌رسانی را متزلزل و روحیه مردم شریف ایران را تضعیف کند یک رویای تحقق نیافتنی است که مردم ایران آن را به کابوسی خوفناک بدل خواهند کرد.

حمیدرضا البرزی، عضو هیئت‌مدیره نیز طی بازدید از شعب در حال خدمت با اشاره به اهمیت حضور کارکنان در شعب گفت: کارکنان بانک، ستون اصلی ارائه خدمات به مردم هستند و حمایت از آنان، کلید ارتقای کیفیت خدمت و ایجاد اعتماد عمومی در جامعه است.

در ادامه این بازدیدها، حسن شریفی، عضو هیئت‌مدیره، گفت: ارزیابی میدانی عملکرد کارکنان و همکاران و نظارت بر فرآیندهای خدمت‌رسانی، از اولویت‌های اصلی بانک است.

همچنین معاونین، مدیران و روسای ادارات ستادی با حضور و همراهی خود در این بازدیدهای دوره ای، ضمن بررسی و نظارت، بر عملکرد بهتر همکاران بانک در شرایط سخت جنگی تاکید کردند.