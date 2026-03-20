فهرست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در ایام نوروز اعلام شد
شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای سوم و چهارم فروردینماه 1405 آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ براساس اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون مبنی بر فعالیت شعب در ایام نوروز ۱۴۰۵، شعب منتخب بانک در روزهای سوم و چهارم فروردینماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند. از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک توسعه تعاون استفاده کنند.