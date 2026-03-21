با تصویب سهامداران وتجارت؛
سرمایه بانک تجارت به 159همت بالغ شد و کفایت سرمایه آن به فراتر از استاندارد رسید
مجمع عمومی فوقالعاده بانک تجارت با حضور حداکثری سهامداران، افزایش سرمایه این بانک به رقم 159همت را تصویب کرد.
به گزارش مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، مجمع عمومی فوقالعاده بانک تجارت روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور 62/91 درصدی سهامداران به ریاست مرتضی ترکتبریزی رییس هیاتمدیره این بانک برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه بانک تجارت موافقت کردند.
بر اساس مصوبه مجمع، سرمایه بانک تجارت با افزایش هفت درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوختهها از 148 هزار میلیارد تومان به مبلغ 159 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
افزایش سرمایه بانک تجارت تأثیرات مثبت و مستقیمی بر شاخصهای مهمی همچون سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه دارد که درکنار معافیت مالیاتی منجر به افزایش توان اعطای اعتبار و تسهیلات به مشتریان خواهد شد که در نهایت، افزایش سودآوری و خلق ارزش برای سهامداران و اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
بانک تجارت از مساعدت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی که باتوجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور در برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده این بانک همراهی کردند قدردانی میکند.