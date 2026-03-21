‌سرمایه بانک تجارت به 159همت بالغ شد و کفایت سرمایه آن به فراتر از استاندارد رسید

به گزارش مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تجارت روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور 62/91 درصدی سهامداران به ریاست مرتضی ترک‌تبریزی رییس هیات‌مدیره این بانک برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه بانک تجارت موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجمع، سرمایه بانک تجارت با افزایش هفت درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها از 148 هزار میلیارد تومان به مبلغ 159 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

‌‌افزایش سرمایه بانک تجارت تأثیرات مثبت و مستقیمی بر شاخص‌های مهمی همچون سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه دارد که درکنار معافیت مالیاتی منجر به افزایش توان اعطای اعتبار و تسهیلات به مشتریان خواهد شد که در نهایت، افزایش سودآوری و خلق ارزش برای سهامداران و اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.

بانک تجارت از مساعدت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی که باتوجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور در برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک همراهی کردند قدردانی می‌کند.

