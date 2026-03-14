اعلام فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت شعب و بانکداری شرکتی، برنامه فعالیت شعب کشیک تهران به شرح زیر اعلام می‌شود:

شنبه 23 اسفند:

شعب مرکزی و میرداماد

یکشنبه 24 اسفند:

شعب مرکزی و بلوار کشاورز

دوشنبه 25 اسفند:

شعب مرکزی و تجریش

سه شنبه 26 اسفند:

شعب مرکزی و سعادت آباد

چهارشنبه 27 اسفند:

همه شعب تهران

پنجشنبه 28 اسفند:

همه شعب تهران