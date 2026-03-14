اعلام فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران
فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در تهران در هفته جاری اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت شعب و بانکداری شرکتی، برنامه فعالیت شعب کشیک تهران به شرح زیر اعلام میشود:
شنبه 23 اسفند:
شعب مرکزی و میرداماد
یکشنبه 24 اسفند:
شعب مرکزی و بلوار کشاورز
دوشنبه 25 اسفند:
شعب مرکزی و تجریش
سه شنبه 26 اسفند:
شعب مرکزی و سعادت آباد
چهارشنبه 27 اسفند:
همه شعب تهران
پنجشنبه 28 اسفند:
همه شعب تهران