تمدید کارت های نقدی بانک توسعه صادرات بدون مراجعه حضوری

تاریخ انقضاء کارت‌های نقدی مشتریان بانک توسعه صادرات ایران به منظور رفاه حال هموطنان در شرایط فعلی کشور ، بدون نیاز به مراجعه حضوری تمدید می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، کارت های که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی اسفند ماه سال جاری تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، به مدت سه ماه به طور خودکار تمدید می شود.از این رو در انتقالاتی که به درج تاریخ انقضا نیاز دارد،تاریخ انقضای کارت، سه ماه افزایش داده شود.

این گزارش می‌افزاید: با تمدید اعتبار صورت گرفته، مشتریان و دارندگان کارت بانک توسعه صادرات ایران می‌توانند با همان اطلاعات فعلی کارت خود، از خدمات بانکی اسفاده نمایند.

 

اخبار مرتبط
