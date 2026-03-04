بازدید مدیرعامل از نحوه فعالیت شعبه کشیک مرکزی بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با حضور در شعبه مرکزی این بانک از نحوه فعالیت کارکنان و خدمات رسانی به مشتریان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی در این بازدید ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری و محکومیت حملات بی رحمانه رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایت کار به ایران اسلامی گفت: با وجود اینکه کشور تحت حملات گسترده دشمنان قرار دارد اما تمامی خدمات عمومی و تخصصی نظام بانکی هم اکنون در شعب منتخب و کشیک سراسر کشور بانک توسعه صادرات ایران در حداقل زمان ممکن به مشتریان ارائه می شود.

مدیرعامل در ادامه از حضور کارکنان برای ارائه خدمات به موقع و مورد نیاز مشتریان در این شرایط حساس کشور تقدیر کرد.

وی اعلام کرد: با توجه به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک های دولتی، شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران با پشتیبانی واحد‌های عملیاتی ستاد بدون هیچ محدودیتی به مشتریان خدمات ارائه می دهند.

