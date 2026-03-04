بازدید مدیرعامل از نحوه فعالیت شعبه کشیک مرکزی بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی در این بازدید ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری و محکومیت حملات بی رحمانه رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایت کار به ایران اسلامی گفت: با وجود اینکه کشور تحت حملات گسترده دشمنان قرار دارد اما تمامی خدمات عمومی و تخصصی نظام بانکی هم اکنون در شعب منتخب و کشیک سراسر کشور بانک توسعه صادرات ایران در حداقل زمان ممکن به مشتریان ارائه می شود.

مدیرعامل در ادامه از حضور کارکنان برای ارائه خدمات به موقع و مورد نیاز مشتریان در این شرایط حساس کشور تقدیر کرد.

وی اعلام کرد: با توجه به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک های دولتی، شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران با پشتیبانی واحد‌های عملیاتی ستاد بدون هیچ محدودیتی به مشتریان خدمات ارائه می دهند.

