تداوم خدمات بانک توسعه تعاون در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، واحدهای فنی و عملیاتی بانک در این روزهای حساس، با تاکید بر پایداری زیرساخت‌ها و آمادگی کامل شبکه بانکی توسعه تعاون برای ارائه مستمر خدمات به جامعه هدف در حال فعالیت هستند.

بر این اساس سامانه ساتنا از ساعت ۸ الی ۱۲، تسویه سامانه پایا مانند روزهای تعطیل تا ساعت ۱۲:۴۵ و سامانه‌های شتاب و پل مطابق روال عادی در جریان خدمت‌رسانی به آحاد مردم قرار دارند.

شعب کشیک بانک توسعه تعاون نیز در سراسر کشور، مطابق لیست پیوست، بی‌وقفه در خدمت ملت شریف ایران خواهند بود.

لیست شعب کشیک