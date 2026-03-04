تداوم خدمات بانک توسعه تعاون در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران
در جریان تجاوز نظامی علیه کشور عزیزمان، واحدهای صف و ستاد بانک توسعه تعاون در سراسر کشور بدون هیچگونه وقفهای به ارائه خدمات بانکی حضوری و غیرحضوری به هموطنان مشغولند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، واحدهای فنی و عملیاتی بانک در این روزهای حساس، با تاکید بر پایداری زیرساختها و آمادگی کامل شبکه بانکی توسعه تعاون برای ارائه مستمر خدمات به جامعه هدف در حال فعالیت هستند.
بر این اساس سامانه ساتنا از ساعت ۸ الی ۱۲، تسویه سامانه پایا مانند روزهای تعطیل تا ساعت ۱۲:۴۵ و سامانههای شتاب و پل مطابق روال عادی در جریان خدمترسانی به آحاد مردم قرار دارند.
شعب کشیک بانک توسعه تعاون نیز در سراسر کشور، مطابق لیست پیوست، بیوقفه در خدمت ملت شریف ایران خواهند بود.