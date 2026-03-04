به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره این بانک ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس سره پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

رهبر نستوه جمهوری اسلامی ایران، مقتدی امت بزرگ اسلامی مرجع عالی‌قدر شیعیان، اسلام‌شناس فرزانه و الهام‌بخش آزادگان جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی‌خامنه‌ای (قدّس‌ سره) پس از عمری مجاهدت و رهبری داهیانه این امت به‌دست رذل‌ترین جنایت‌‌پیشگان زمین و شقی‌ترین دشمنان اسلام به فیض شهادت نائل آمد.

زبان از توصیف این سوگ عظیم قاصر است. این ضایعه عظیم، نه تنها برای ملت بزرگ ایران بلکه برای همه دلبستگان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فقدانی جبران‌ناپذیر و مصیبتی سترگ است. بی‌تردید مجاهدت‌های خالصانه، هدایت‌های حکیمانه و ایستادگی شجاعانه ایشان در صیانت از استقلال، عزت و پیشرفت کشور، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

آن زعیم عالیقدر و فرمانده بزرگ تا آخرین لحظات، شجاعانه و استوار در راه دفاع از کیان کشور و عزت و اقتدار ایران اسلامی در کنار فرزندان خویش در سراسر ایران ایستاد. اکنون، در پایان مسیر طولانی سال‌ها جهاد و کوشش و سعی خالصانه و مجاهدانه‌اش، پرودگار بزرگ، مرگی سرخ و شهادتی مثال‌زدنی را برای آن عبد صالح و خالص خویش برگزید تا بر این عمر بابرکت، مُهر رضایت و خشنودی خویش را نهاده باشد.

به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون، این مصیبت جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و ملت مقاوم ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عبد صالح، که از این پس اسطوره‌ای جاودان در قلوب و جان‌های امت اسلامی خواهد بود علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای ملت شریف ایران صبر و اجر مسئلت می‌نماییم.

بی‌تردید راه روشن آن رهبر فرزانه شهید با همت و بصیرت مردم مؤمن و انقلابی ایران تداوم خواهد یافت.

مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون