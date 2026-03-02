اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفندماه در استان تهران

لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون جهت ارائه خدمات بانکی در روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفندماه در استان تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، شعب کشیک بانک و واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفندماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که فعالیت شعب کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ خواهد بود.

شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفندماه:

فاطمی

قرنی

پاسداران

تهرانپارس

جمهوری

آیت‌الله کاشانی

فردوسی

شهید رجایی

غدیر شهران

آزادی

توانیر

انقلاب

وصال شیرازی

هویزه

میرداماد

پاکدشت

اسلامشهر

شهریار

دماوند

پرند

فیروز کوه

از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
