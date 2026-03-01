اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای دهم و یازدهم اسفندماه در استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، شعب کشیک بانک و واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روزهای دهم و یازدهم اسفندماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که فعالیت شعب کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ خواهد بود.

شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روزهای دهم و یازدهم اسفندماه:

شمیران

توحید

میدان مرکزی میوه و تره‌بار

خیام

شهید مفتح

ملاصدرا

ولیعصر(عج)

نارمک

پونک

طالقانی تهران

شهرری

سعادت آباد

ایران خودرو

پیروزی

امام‌زاده حسن

ورامین

احمدآباد مستوفی

شهر قدس

رباط کریم

بومهن

از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.