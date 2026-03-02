به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی مدیرعامل این بانک ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس سره پیامی به شرح زیر صادر کرد:

" دشمنان جنایتکار همواره با بدعهدی و خصومت در پی تضعیف اراده امت اسلامی بوده و بار دیگر نیز با توطئه افکنی و جنایت خویش حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای را به شهادت رساندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول زعامت امت اسلامی و شیعیان جهان توانست کشتی انقلاب اسلامی را در میان طوفان‌های سهمگین حوادث با صلابت و اقتدار هدایت کند و با اتکا به ایمان راسخ ، درایت سیاسی و روحیه‌ای استوار، پرچم عزت و استقلال را همواره برافراشته نگهداشته و ملت ایران و آزادگان جهان را به ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار و ظلم فراخواند.

با اندوه فراوان و قلبی آکنده از غم، ضمن عرض تسلیت و تغزیت شهادت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای به ملت شریف ایران اسلامی، مسلمین جهان و همکاران بانک توسعه صادرات ایران امیدوارم راه و یاد ایشان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه بماند.

به طور یقین پیشرفت ایران اسلامی و تداوم راه ایشان در گرو تمسک به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و امام راحل است که امروز نیز ملت بزرگ ایران با همدلی هوشیاری و ایمان قوی، مسیر تعالی و سربلندی را باقدرت ادامه داده و این راه پرافتخار را به نسل‌های آینده خواهند سپرد."

