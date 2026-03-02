اعلام فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران
فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در استان تهران در هفته جاری اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به لزوم ۵۰ درصدی کشیک شعب و هماهنگی به عمل آمده با معاونت شعب و بانکداری شرکتی، برنامه فعالیت شعب کشیک تهران به شرح زیر اعلام میشود:
یکشنبه ۱۰ اسفند:
شعب مرکزی و تجریش
دوشنبه ۱۱ اسفند:
شعب مرکزی و میرداماد
سه شنبه ۱۲ اسفند:
شعب مرکزی و بلوار کشاورز
چهارشنبه ۱۳ اسفند:
شعب مرکزی و سعادت آباد
پنجشنبه ۱۴ اسفند:
شعب تجریش و میرداماد