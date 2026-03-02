اعلام فهرست شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به لزوم ۵۰ درصدی کشیک شعب و هماهنگی به عمل آمده با معاونت شعب و بانکداری شرکتی، برنامه فعالیت شعب کشیک تهران به شرح زیر اعلام می‌شود:

یکشنبه ۱۰ اسفند:

شعب مرکزی و تجریش

دوشنبه ۱۱ اسفند:

شعب مرکزی و میرداماد

سه شنبه ۱۲ اسفند:

شعب مرکزی و بلوار کشاورز

چهارشنبه ۱۳ اسفند:

شعب مرکزی و سعادت آباد

پنجشنبه ۱۴ اسفند:

شعب تجریش و میرداماد