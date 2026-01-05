خبرگزاری کار ایران
نقش آفرینی بانک ملت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و کمک به رفع ناترازی ها

بانک ملت در راستای نقش آفرینی موثر در حوزه انرژی به عنوان حوزه راهبردی و پیشران اقتصاد کشور و کمک به رفع ناترازی ها، تأمین مالی و اعطای تسهیلات با نرخ های سود ترجیحی به سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی این بانک و وزارت نیرو و با همکاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، برای احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی با ظرفیت حداکثر 10 کیلو وات و احداث و توسعه نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت حداکثر 120 مگا وات اختصاص داده شده است.

بر اساس این گزارش، بانک ملت از اسفندماه 1403 تاکنون چند تفاهمنامه راهبردی با گروه مپنا برای کمک به توسعه و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و شبکه شارژ خودروهای برقی، یک تفاهمنامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف اعطای تسهیلات خرید کولر و موتورهای فوق کم مصرف (BLDC) در راستای کاهش مصرف برق و کمک به رفع ناترازی انرژی و دو تفاهمنامه همکاری برای تامین مالی طرح های احداث نیروگاه 7000 مگاواتی خورشیدی و 8000 مگاواتی بادی و خورشیدی با صندوق توسعه ملی امضا کرده است.

این گزارش حاکی است، بانک ملت همچنین در تفاهمنامه هایی با هلدینگ خلیج فارس برای خرید تجهیزات و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و شرکت توانیر با هدف تامین مالی طرح های هوشمند سازی مدیریت مصرف انرژی، آمادگی خود را برای نقش آفرینی موثر در این حوزه اعلام کرده است.

 

