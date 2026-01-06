از افتخارآفرینی علمی تا ایفای تعهد در بحرانها؛
درخشش "بیمه پارسیان" در مسیر توسعه، مسئولیتپذیری و تقویت توان مالی
بیمه پارسیان در ماههای اخیر با مجموعهای از دستاوردهای علمی، حرفهای و مالی، تصویری روشن از نقشآفرینی فعال خود در صنعت بیمه کشور ترسیم کرده است، دستاوردهایی که از تقدیر نخبگان علمی این شرکت در سطح ملی و بینالمللی آغاز شد و تا ایفای مسئولیت در حوادث بزرگ و تقویت ساختار مالی ادامه یافت.
تقدیر از سرمایه انسانی در همایش ملی و بینالمللی بیمه و توسعه
در سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه، جمعی از همکاران بیمه پارسیان در بخشهای علمی و حرفهای مورد تقدیر قرار گرفتند. این رویداد که با هدف شناسایی و حمایت از ظرفیتهای دانشی صنعت بیمه برگزار شد، بستری برای معرفی آثار پژوهشی و نیروهای اثرگذار فراهم کرد.
در بخش تألیف کتاب، اثر بیمه پلاس؛ جهش به سوی آیندهای هوشمند نوشته ایمان عزیزی، بهعنوان کتاب برگزیده انتخاب شد، این کتاب با تمرکز بر آیندهنگری، تحول دیجیتال و رویکردهای نوین بیمهای، نگاه تازهای به مسیر پیشروی صنعت بیمه ارایه میدهد و انتخاب آن نشاندهنده اهمیت نوآوری و دانشمحوری در رویکردهای بیمه پارسیان است.
درخشش کارکنان برگزیده صنعت بیمه
همزمان در بخش کارکنان برگزیده صنعت بیمه، چهار نفر از همکاران بیمه پارسیان شامل عباس نجفی، محمدجواد منصورقناعی، سیدعلی رضوی و سیده سوگل شهرستانی مورد تقدیر قرار گرفتند. این انتخاب بر پایه فعالیتهای علمی، پژوهشی و نقش مؤثر این افراد در توسعه حرفهای صنعت بیمه انجام شد و بیانگر جایگاه سرمایه انسانی متخصص در راهبردهای بیمه پارسیان است.
ارزیابیهای تخصصی دبیرخانه همایش نشان داد که توجه به آموزش، پژوهش و پرورش نیروی انسانی توانمند، یکی از ارکان اصلی پایداری و رشد صنعت بیمه به شمار میرود؛ مسیری که بیمه پارسیان بهطور مستمر آن را دنبال میکند.
حضور مؤثر در بحران آتشسوزی مجتمع ونوس بندرانزلی
در کنار موفقیتهای علمی، بیمه پارسیان در عرصه عمل نیز تعهد حرفهای خود را به نمایش گذاشت. در جریان آتشسوزی گسترده مجتمع تجاری "ونوس "در بندرانزلی، این شرکت با حضور سریع کارشناسان خود در محل حادثه، روند ارزیابی و رسیدگی به خسارت واحدهای تحت پوشش را آغاز کرد.
بر اساس گزارشها، بخشی از واحدهای آسیبدیده این مجتمع تحت پوشش بیمه آتشسوزی بیمه پارسیان قرار دارند و خسارت آنها در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و پرداخت شد. در این میان، فروشگاه پوشاک لومرز که بهطور کامل تخریب شده بود، خسارتی معادل ۱۸۰ میلیارد ریال دریافت کرد؛ رقمی که در مقایسه با حق بیمه پرداختی حدود ۱۲۷ میلیون ریالی این واحد، نقش حیاتی پوششهای بیمهای را بهخوبی نشان میدهد.
رضایت بیمهگزار از سرعت و دقت رسیدگی به پرونده، بار دیگر اهمیت اعتماد متقابل میان شرکت بیمه و مشتریان را برجسته کرد.
تقویت توان مالی با افزایش سرمایه ۲۱۳ درصدی
در ادامه این مسیر، بیمه پارسیان گام مهمی در حوزه ساختار مالی برداشت. مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت با حضور بیش از ۷۵ درصد سهامداران برگزار شد و افزایش سرمایه ۲۱۳ درصدی به تصویب رسید. با این تصمیم، سرمایه شرکت از حدود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان به ۵,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
این افزایش سرمایه که از محل سود انباشته و سایر اندوختههای سرمایهای انجام شد، با هدف اصلاح ساختار مالی، تقویت توانگری و فراهمسازی بستر توسعه فعالیتها صورت گرفت و جایگاه بیمه پارسیان را در میان شرکتهای بزرگ صنعت بیمه کشور ارتقاء داد.
مجموعه این رویدادها نشان میدهد بیمه پارسیان با تکیه بر دانش، سرمایه انسانی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تقویت بنیانهای مالی، مسیر توسعه پایدار را با رویکردی حرفهای دنبال میکند؛ مسیری که اعتماد بیمهگزاران و نقشآفرینی مؤثر در صنعت بیمه را همزمان تقویت میکند.