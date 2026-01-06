بانک توسعه صادرات ایران در مسیر حمایت از تولید و صادرات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های تولیدی، بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های متقابل و پاسخگویی به نیازهای مالی و بانکی این شرکت انجام شد.

در این برنامه، عباس زاهدی رئیس شعبه شیراز ضمن برگزاری جلسه با مدیران شرکت، خدمات و تسهیلات بانک به‌ویژه در قالب بسته خدماتی «الماسان» را تشریح کرد.

شایان ذکر است، شرکت شیرین صمغ از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دلتا بوده و با شرکت‌های فرآورده‌های لبنی رامک شیراز، شرکت کشت و صنعت تیوندشت و شرکت آسه یاسوج دارای ذی‌نفع واحد بوده و گروه دلتا از مشتریان خوشنام و قدیمی شعبه شیراز بانک توسعه صادرات ایران و از کارآفرینان برتر استان فارس به شمار می‌رود. این بازدیدها در راستای حمایت از تولید، توسعه صادرات و تقویت نقش بانک در پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، شرکت شیرین صمغ سال‌هاست در زمینه تولید و صادرات پودر و عصاره شیرین‌بیان فعالیت دارد که محصولات آن کاربرد گسترده‌ای در صنایع غذایی و شیرینی‌پزی دارد.

