بانک توسعه صادرات ایران در مسیر حمایت از تولید و صادرات

در راستای توسعه بازاریابی بانکی، تقویت ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی و تشریح خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران، مسئولان شعبه شیراز از شرکت «شیرین صمغ» بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های تولیدی، بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های متقابل و پاسخگویی به نیازهای مالی و بانکی این شرکت انجام شد.
در این برنامه، عباس زاهدی رئیس شعبه شیراز ضمن برگزاری جلسه با مدیران شرکت، خدمات و تسهیلات بانک به‌ویژه در قالب بسته خدماتی «الماسان» را تشریح کرد.
شایان ذکر است، شرکت شیرین صمغ از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دلتا بوده و با شرکت‌های فرآورده‌های لبنی رامک شیراز، شرکت کشت و صنعت تیوندشت و شرکت آسه یاسوج دارای ذی‌نفع واحد بوده و گروه دلتا از مشتریان خوشنام و قدیمی شعبه شیراز بانک توسعه صادرات ایران و از کارآفرینان برتر استان فارس به شمار می‌رود. این بازدیدها در راستای حمایت از تولید، توسعه صادرات و تقویت نقش بانک در پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش، شرکت شیرین صمغ سال‌هاست در زمینه تولید و صادرات پودر و عصاره شیرین‌بیان فعالیت دارد که محصولات آن کاربرد گسترده‌ای در صنایع غذایی و شیرینی‌پزی دارد.

 

