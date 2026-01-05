بانک توسعه صادرات ایران در کنار فعالان صنعت پتروشیمی در "ایران پتروکم"

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بانک به همراه شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته در این رویداد تخصصی که با حضور گسترده شرکت‌های پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، شرکت‌های دانش‌بنیان و موسسات تجاری داخلی و خارجی برگزار می‌شود، به معرفی توانمندی‌ها، خدمات مالی و بسته‌های حمایتی خود می‌پردازد.

نمایشگاه ایران پتروکم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی صنعت پتروشیمی کشور، بستری مناسب برای تبادل دانش و فناوری، توسعه همکاری‌های تجاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش بازارهای صادراتی فراهم کرده است. در همین راستا، بانک توسعه صادرات ایران با تمرکز بر نقش راهبردی خود در تأمین مالی زنجیره ارزش پتروشیمی، خدمات متنوع بانکی، تسهیلات ارزی و ریالی و راهکارهای نوین تأمین مالی را به فعالان این صنعت معرفی می‌کند.

در جریان این نمایشگاه، مدیران و کارشناسان بانک و شرکت‌های زیرمجموعه با حضور در نشست‌ها و جلسات تخصصی، ضمن گفت‌وگو با مدیران بنگاه‌های اقتصادی، به بررسی نیازهای مالی و بانکی شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته می‌پردازند و زمینه توسعه همکاری‌های متقابل را فراهم می‌کنند.

حضور پررنگ بانک توسعه صادرات ایران در نمایشگاه ایران پتروکم، در راستای سیاست‌های کلان این بانک برای حمایت هدفمند از تولید، تقویت صادرات، پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی کشور انجام می‌شود.

گفتنی است؛ سومین نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم از تاریخ 16 تا 18 دی ماه 1404 در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

