پیام تبریک بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر
افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در پیامی سالروز میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، متن پیام به این شرح است:
فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت علی (ع)، فرصتی است تا با تأمل و تفکر در سیره پربرکت
شان، جایگاه رفیع مردان در خانواده و جامعه به عنوان الگوی کامل مورد توجه قرار گیرد.
حضرت علی (ع) شخصیتی است که نماد انسانیت، تقوا، جهاد و اخلاص میباشد؛ امیرالمومنین شجاعت، دینداری، ظلمستیزی، قاطعیت و صلابت را در کنار رأفت و صبر به زیباترین شکل در سیره عملی شان متجلی ساخت. حکومت آن حضرت، جلوهای روشن از عدل ، انصاف و مصداق آیه «اَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم» بود و سخنان حکمتآمیز و رفتار الهیاش، درسهایی ماندگار برای همه نسلها بر جای گذاشت.
به همین مناسبت فرخنده، قدردان تلاش و فداکاری مردان گرانقدری هستم که در نقش همسر، پدر و همکار، با تعهد، درایت و توانمندی، به ایفای مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی خود میپردازند.
اینجانب ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر به تمامی مردان ایران اسلامی به ویژه همکاران گرامی در بانک توسعه صادرات ایران؛ از خداوند متعال مسئلت دارم مردان توانمند و پرتلاش این بانک همچون گذشته با انگیزه و با دلی سرشار از اراده و ایمان، منشأ اقدامات مهم و مؤثر باشند.