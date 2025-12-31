فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز چهارشنبه 10 دی ماه اعلام شد
شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز چهارشنبه 10 دی ماه ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به تعطیلی عمومی این استان در این روز به دلیل برودت هوا و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها مبنی بر فعالیت بانکهای استان به صورت شعب کشیک، شعب منتخب بانک رفاه کارگران از ساعت 8:00 الی ۱2:00 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.