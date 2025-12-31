به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به تعطیلی عمومی این استان در این روز به دلیل برودت هوا و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر فعالیت بانک‌های استان به صورت شعب کشیک، شعب منتخب بانک رفاه کارگران از ساعت 8:00 الی ۱2:00 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه می‌دهند.