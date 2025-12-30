اعلام نحوه فعالیت شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ دیماه
نحوه فعالیت شعب تهران و واحدهای ستادی بانک توسعه صادرات ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ دیماه اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به تصمیم کارگروه مصرف بهینه انرژی استان تهران در خصوص تعطیلی عمومی روز چهارشنبه دهم دیماه در پی تداوم برودت هوا و لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی شعب بانک توسعه صادرات ایران در تهران (مرکزی، بلوار کشاورز، سعادت آباد، تجریش، میرداماد) در روزهای چهارشنبه ۱۰ دیماه و پنجشنبه ۱۱ دیماه بهصورت کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ فعال خواهند بود.
همچنین نحوه فعالیت شعب بانک توسعه صادرات ایران در استانهای دیگر براساس تصمیم استانداریها و مراجع ذیصلاح استان تعیین میشود.