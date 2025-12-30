بانک توسعه صادرات ایران، پشتیبان راهبردی صنعت پتروشیمی و تقویت صنایع پایین دستی
نقشآفرینی بانک توسعه صادرات ایران در حمایت مالی از صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد و صادرات غیرنفتی کشور، برجستهتر از گذشته مورد توجه قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای مأموریت توسعهای خود و با هدف تقویت تولید، افزایش توان صادراتی و پایداری جریان ارزآوری کشور، حمایت هدفمند از صنایع راهبردی بهویژه پتروشیمی را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس آمار، مانده تسهیلات بخش پتروشیمی و شیمیایی بانک توسعه صادرات ایران در پایان آبانماه سال جاری، این رقم به ۱۵۶ همت رسیده است که بیانگر سهم قابلتوجه این صنعت در سبد اعتباری بانک و نشاندهنده عزم جدی بانک توسعه صادرات ایران در پشتیبانی مالی پایدار از طرحهای تولیدی، توسعهای و صادراتمحور پتروشیمی و صنایع پاییندستی آن است.
بانک توسعه صادرات ایران با بهرهگیری از ابزارهای متنوع مالی، طراحی بستههای اعتباری متناسب با نیاز فعالان صنعت پتروشیمی و تمرکز بر پروژههای صادراتمحور، تلاش کرده است نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خامفروشی و افزایش رقابتپذیری بینالمللی این صنعت ایفا کند.