تعطیلی شعب مؤسسه اعتباری ملل در اهواز در روز سه‌شنبه مورخ ٩ دی ماه
در پی رحلت حضرت آیت‌الله شفیعی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، و بر اساس اطلاعیه استانداری خوزستان، کلیه ادارات و بانک‌های شهر اهواز در روز سه‌شنبه مورخ ٩ دی ١٤٠٤ تعطیل خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: هم‌زمان با اعلام تعطیلی ادارات و بانک‌های شهر اهواز به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، و بر اساس نامه شورای هماهنگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی استان خوزستان، تمامی شعب مؤسسه اعتباری ملل در این شهر در روز سه‌شنبه ٩ دی ١٤٠٤ تعطیل خواهند بود.

بر اساس این گزارش، به‌منظور تداوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان گرامی، شعبه کیانپارس اهواز با کد ٥١٤ به‌عنوان شعبه کشیک تعیین و از ساعت ٨ تا ١٢ آماده خدمت‌رسانی به مراجعان خواهد بود.

شایان ذکر است مؤسسه اعتباری ملل با توسعه بسترهای بانکداری غیرحضوری، امکان انجام بخش قابل توجهی از خدمات بانکی را از طریق اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، نرم‌افزارهای متابانک و فام، دستگاه‌های خودپرداز و مرکز ارتباط با مشتریان به شماره ٨۴٣٣٣-٠٢١ فراهم نموده است.

 

