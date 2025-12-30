بانکداری بدون پژوهش، اتلاف منابع است؛
پیام صریح مدیرعامل در آیین تقدیر نخبگان بانک
مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر بانک توسعه تعاون و فارغالتحصیلان پروژه «سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک» با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون، رئیس و اعضای هیئتمدیره برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، با تأکید بر ضرورت تحول واقعی در عملکرد بانک تصریح کرد: در شرایط کنونی، راهبردیترین مسئله بانک، تحقق یک جهش معنادار در عملکرد است که بدون تکیه بر پژوهش تقاضامحور، نتیجهگرا و تصمیمگیری دادهمحور محقق نخواهد شد. پژوهشهای کاربردی باید خروجی قابل اندازهگیری در سطوح عملیاتی داشته باشند و اثر آنها در محیط اجرایی و اجتماعی بانک بهطور ملموس قابل مشاهده باشد؛ چرا که اصلاح فرایندها بدون پژوهش دقیق و جاری در بطن سازمان، صرفاً اتلاف زمان و منابع است.
در ادامه مراسم در بخش پژوهشهای برتر، به ۱۲ نفر از برگزیدگان در چهار محور کتاب، مقاله، پایاننامه و رساله، همچنین در بخش ایدههای پژوهشی و تجارب کاربردی، لوح تقدیر اهدا شد.
در بخش کتاب، غزاله برزگر، معاون مدیرعامل شرکت صرافی، با کتاب «مرجع جامع حسابرسی»، احمد مرآتی، عضو هیئتمدیره شرکت صرافی، با کتاب «ماهیت اختلاس کارکنان شرکتهای تابعه بانکها» و رامین نعمتی با کتاب «شفافیت مالی و اعتماد اجتماعی در حسابداری بانکی» حائز رتبه برتر شدند.
در بخش مقاله، سینا مدنی، معاون راهبری ارزی اداره کل عملیات ارزی، با مقاله «طراحی مدل هوشمند اعتبارسنجی واردکنندگان کالا با رویکرد یادگیری ماشین»، قاسم عبداللهزاده، معاون اداره شعب چهارمحال و بختیاری، با مقاله «بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد از طریق زنجیره ارزش و نوآوری در ارائه خدمات بانکی (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون)» و امالبنین سالاری، بانکدار شعبه زهک، با مقاله «راهکارهای پیشگیرانه نظارتی بر ارتقای سلامت نظام بانکی ایران» بهعنوان پژوهشگران برتر انتخاب شدند.
در بخش پایاننامه و رساله، طاهره دنیایی، معاون اداره کل مدیریت ریسک، با رساله «طراحی مدل کسبوکار در بانکهای توسعهای با محوریت اقتصاد تعاونی»، محمدجعفر ایرانی، عضو هیئتمدیره، با رساله «مسئولیت مدنی بانکها در قبال سپردههای مشتریان» و علی جاوید، معاون شعبه میدان مرکزی میوه و ترهبار، با پژوهش «ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه در صنعت بانکداری با رویکرد ارزشآفرینی (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون در استان تهران)» حائز رتبه برتر شدند.
در بخش ایدههای پژوهشی و تجارب کاربردی نیز محمد یکتا کاخکی، رئیس دایره پشتیبانی اداره کل راهبری فناوریهای دیجیتال، با ایده «چتبات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی»، سیدعلیرضا حسینی معصوم، بازرس گروه بازرسان ویژه واحدهای ستادی و اجرایی، با تجربه کاربردی «یک روز با بانکداری شرکتی؛ از مدیران مالی تا دفاتر فروش» و آرش عینی، معاون صندوق دایره خدمات بانکی شعبه امام خمینی(ره) استان اردبیل، با ایده «حسابهای پسانداز با نرخ بهره پلکانی و هدفمند» بهعنوان پژوهشگران برتر معرفی شدند.
تقدیر از فارغالتحصیلان پروژه سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک
در این مراسم همچنین از ۲۰ نفر از فراگیران پروژه «سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون» با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
پیمان جعفرنژاد، آرمان مروت، الهام قزی، محمد فرهادزاده، زینب علیبابایی شهرکی، سعید ترکان، عباس محمد شریفی، محسن جلالی، ابوالفضل صیادی، یاسر ملکیان، محمد صالحی، علی جاوید، شمسعلی لطیفی، نورالدین انوری، سجاد ذوالفقار قشونی، بهرام فلاحی، جهانگیر امینی، امیرحسین کاظمی، سید مصطفی حسینی و کریم معصومی از فراگیران این پروژه بودند.
مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر بانک توسعه تعاون با حضور امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک، رئیس و اعضای هیئتمدیره، معاونان مدیرعامل، مدیر مرکز آموزش و پژوهش، رئیس اداره کل پژوهش، رئیس اداره کل آموزش و مهدی پاکزاد معاون دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
همکاران بانک توسعه تعاون در میان برگزیدگان برتر پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تقدیر از برگزیدگان برتر پژوهشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم، از قاسم عبدالهزاده بعنوان پژوهشگر برتر و سرکار خانم غزاله برزگر بعنوان اثر برتر (کتاب) بعنوان برگزیدگان بانک توسعه تعاون تقدیر به عمل آمد.