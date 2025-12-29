به گزارش ایلنا: دیگر نیازی نیست تاریخ سررسید را به خاطر بسپارید یا نگران فراموشی باشید؛ سیستم، به‌طور خودکار مبلغ مورد نظر را از حساب شما کسر می‌کند. اما در کنار این راحتی، خطراتی مانند برداشت ناخواسته، خطاهای سیستمی یا عدم کنترل بر جریان مالی نیز وجود دارد.

در این گزارش، به ۸ نکته‌ی کلیدی می‌پردازیم که هر کاربر بانکی باید پیش از فعال‌سازی برداشت خودکار بداند تا از مزایا بهره‌مند و از ریسک‌ها در امان بماند.

انتهای پیام/