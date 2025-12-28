به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اهمیت بانک توسعه تعاون در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: به طور حتم ورود بانک توسعه تعاون به حوزه تأمین مالی تعاونی‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد و این موضوع محل هیچ شک و تردیدی نیست، اما واقعیت این است که این بانک در حال حاضر از منابع مالی کافی برخوردار نیست و سرمایه لازم برای پوشش نیازهای تعاونی‌ها را در اختیار ندارد.

تا وقتی منابع نیست، از بانک توسعه تعاون انتظار معجزه نداشته باشید

وی با بیان اینکه مشکل اصلی، نبود منابع پایدار برای این بانک تخصصی است، افزود: معضل جدی دولت؛ تأمین سرمایه بانک توسعه تعاون است. بنابراین تا زمانی که این مساله حل نشود و تا وقتی که منابع کافی نیست؛ نباید از بانک توسعه تعاون انتظار معجزه داشت و نباید انتظار داشت که این بانک تخصصی نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کند. چراکه بدون تأمین مالی؛ عملاً امکان انجام اقدام مؤثر و قابل‌توجهی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین در ادامه درباره راهکارهای موجود برای جبران کمبود نقدینگی بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در همین راستا دولت می‌تواند از مسیرهای مختلفی برای افزایش سرمایه و نقدینگی بانک توسعه تعاون اقدام کند؛ از جمله انتشار اوراق ریالی، تخصیص منابع نقدی و یا انتقال بخشی از اموال و دارایی‌های خود به بانک توسعه تعاون.

وی با تاکید بر اینکه روش تأمین منابع مالی این بانک به تصمیم دولت بستگی دارد؛ بر ضرورت اقدام فوری در این خصوص تاکید کرد.

بدون تزریق سرمایه، بانک توسعه تعاون نقشی در جهش تولید نخواهد داشت

قادری همچنین با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: در همین راستا افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به خاطر ماموریت‌ها و اهدافی که برای تاسیس این بانک در نظر گرفته شده است؛ باید در اولویت‌های بانک قرار گیرد. این در حالی است که تزریق سرمایه جدید می‌تواند زمینه جبران کمبود نقدینگی این بانک را فراهم کرده و امکان ارائه تسهیلات‌دهی هدفمند به تعاونی‌ها را ایجاد کند.

وی در ادامه حل مشکل تأمین مالی را کلید حمایت از تولید دانست و گفت: در شرایط فعلی مهمترین چالش واحدهای تولیدی به‌ ویژه بنگاه‌های کوچک، خرد و دانش‌بنیان؛ تأمین مالی و نقدینگی کافی است. در همین راستا اگر منابع مالی فراهم شود و بانک توسعه تعاون بتواند تسهیلات لازم را به متقاضیان و تعاونی‌ها اختصاص دهد؛ قطعا اتفاقات قابل‌‌توجه و چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ خواهد داد و در آن صورت می‌توان بر روی نقش‌آفرینی این بانک تخصصی حساب ویژه‌ای باز کرد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس در پایان تأکید کرد: نکته حائزاهمیت اینکه تا وقتی که مساله تأمین منابع مالی بانک توسعه تعاون حل نشود؛ نباید انتظار تحول جدی در عملکرد این بانک داشت.