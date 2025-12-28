نیروگاه برق بادی فولاد سنگان الگوی انرژی پاک و حرکت در مسیر توسعه پایدار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، مجید مصطفوی، معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان در خصوص پروژه نیروگاه 200 مگاواتی توضیحاتی ارایه کرد.

ظرفیت اسمی این نیروگاه ۲۰۰ مگاوات برق بادی تعریف شده که تعیین آن بر دو محور اصلی فنی–شبکه‌ای و محدودیت‌های اجرایی صورت گرفته است. نخست، بر اساس اطلاعات دریافتی از دیسپاچینگ شبکه خراسان، ظرفیت ۲۰۰ مگاوات بهترین گزینه برای رفع معضل «نقطه ژرف شبکه» و همچنین امکان تزریق پایدار توان به شبکه انتقال ۴۰۰ کیلوولت ارزیابی شد. دوم، از منظر محدودیت‌های زمین اختصاص‌یافته توسط واحد امور اراضی جهاد کشاورزی (حدود ۱۰۰ قطعه یک‌هکتاری) و همچنین تطابق با توان ساخت داخل و نمونه‌های در دسترس توربین‌های بادی کشور، ظرفیت ۲۰۰ مگاوات حداکثر ظرفیت عملیاتی و قابل احداث در این سایت محسوب می‌شود.

چه نوع توربین‌هایی برای این نیروگاه بادی انتخاب شده و دلیل این انتخاب چیست؟

انتخاب توربین‌ها بر اساس تحلیل داده‌های باد حاصل از دو دکل بادسنجی ۱۰۰ متری انجام شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که توربین‌های بادی با ظرفیت بیش از ۵ مگاوات و در کلاس بادی تعیین شده گزینه‌های مطلوبی برای این پروژه هستند. لازم به ذکر است که داده‌های تحلیل‌شده مربوط به فصل کم‌باد سال بوده و با تکمیل پایش باد در فصول پرباد، امکان بهینه‌سازی بیشتر در انتخاب کلاس توربین وجود خواهد داشت. با این حال، با توجه به الگوی سرعت، توربولانس و مشخصات باد منطقه، در وضعیت فعلی کلاس توربین با ظرفیت بالاتر از ۵ مگاوات، تعیین شده که بهترین گزینه فنی و عملیاتی تشخیص داده شده است.

میزان تولید برق سالانه این نیروگاه بر چه اساسی برآورد شده است؟

بر اساس محاسبات شبیه‌سازی انرژی و تحلیل باد و با در نظر گرفتن ظرفیت اسمی ۲۰۰ مگاوات، تولید سالانه برق نیروگاه حدود ۷۳۴ گیگاوات‌ساعت است که عددی قابل توجه برای یک نیروگاه بادی در مقیاس صنعتی در کشور است.