آگهی مزایده شماره1404/03/پ
بانک ایران زمین در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو مستهلک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش ایلنا: متقاضیان می‌توانند جهت خرید" اسناد و بازدید از موضوع مزایده" از تاریخ 10 الی 11 دی ماه از ساعت 9 الی 14 به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش نیک رای، پلاک 1 طبقه 3 اداره تدارکات و خدمات مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مزایده به پورتال بانک به آدرس: WWW.IZBANK.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 24750-021 داخلی 4132 تماس حاصل نمایند.

 

